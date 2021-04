Hotline, kolejny konkurent Clubhouse, uruchomił publiczne beta testy

Udostępnij:

Ruszyły pierwsze publiczne beta testy nowego produktu od Facebooka. Hotline, który jest połączeniem funkcjonalności znanych z Instagrama oraz popularnej ostatnio aplikacji Clubhouse, ma dać użytkownikom możliwość zadawania pytań w formie głosowej lub tekstowej.

TechCrunch donosi, że zespół zajmujący się rozwojem Facebooka uruchomił Hotline jako swój najnowszy eksperyment. Publiczne testy beta umożliwiają pierwszym użytkownikom platformy przeprowadzenie rozmów z twórcami aplikacji. Póki co, deweloperzy przeprowadzają rozmowy na zasadzie konwersacji prowadzonej z publicznością, która może dopytywać ich o szczegóły lub zadawać swoje pytania.

fot. Hotline via TechCrunch

Hotline różni się od Clubhouse przede wszystkim możliwością obsługą kamer, a nie tylko dźwięku. Użytkownicy mogą więc mieć ze sobą także kontakt wizualny, jednak nie jest on wymagany do korzystania z platformy. Sam interfejs jest jednak bardzo podobny do tego znanego z Clubhouse, co z pewnością ułatwi ewentualne przestawienie się użytkowników na konkurencyjną aplikację od Facebooka.

Jeżeli zaś chodzi o samą komunikację pomiędzy użytkownikami, to osoby prowadzące daną konwersację mają pełną kontrolę nad tym jak ona wygląda i jak jej przeprowadzana. Mają one możliwość moderowania pytań, usuwania osób z kolejki wypowiedzi, a także zapraszania “na scenę” kolejnych użytkowników, aby to oni mogli się wypowiedzieć jako następni. Póki co, pracownicy Facebooka dbają o moderację każdego wydarzenia i wypraszają z nich osoby, które naruszają naruszają standardy społeczności Facebooka bądź regulamin usługi.

Póki co Hotline nie posiada ograniczenia ilości osób, które mogą dołączyć do danego wydarzenia. Użytkownicy mogą zalogować się do aplikacji za pomocą swoich danych z Twittera. Wymagane jest także potwierdzenie swojej tożsamości poprzez SMS-a.

Facebook nie ogłosił jeszcze oficjalnie uruchomienia Hotline.