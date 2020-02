Huawei Mate Xs: składany smartfon z 8-calowym ekranem i obsługą 5G

Udostępnij:

Huawei Mate Xs to nowy składany smartfon (lub jak kto woli – tablet), będący bezpośrednim następcą modelu Mate X. Huawei pokazał go właśnie w Barcelonie podczas konferencji Together, Connecting Possibilities, w której, jako reprezentant redakcji dobrychprogramów, uczestniczył Piotr Urbaniak.

Podobnie jak w poprzednim modelu, także w Huawei Mate Xs ekran składa się "na zewnątrz". Dzięki temu, po złożeniu urządzenie oferuje w zasadzie dwa mniejsze ekrany, o przekątnych odpowiednio 6,6 cala z przodu i 6,38 cala "z tyłu". Po rozłożeniu Huawei Mate Xs staje się 8-calowym tabletem.

Jak tłumaczy producent, struktura składanego wyświetlacza w Mate Xs bazuje na zastosowaniu innowacyjnego, dwuwarstwowego polimeru. W skrócie chodzi o to, by ekran jednocześnie zapewniał świetne parametry wizualne i był fizycznie wytrzymały na przeciwności losu. Płynne otwieranie i zamykanie ma także zagwarantować nowy zawias składający się z ponad 100 elementów.

Huawei Mate Xs po rozłożeniu oferuje ekran o przekątnej 8 cali, fot. Piotr Urbaniak.

Topowa specyfikacja

Chociaż w przypadku Mate Xs to ekran stanowi główny punkt zainteresowania, nie należy zapominać, że nowy smartfon jest imponujący także pod kątem wydajności. Zastosowano tu procesor Kirin 990, który składa się z ośmiu rdzeni (maksymalne taktowanie sięga 2.85 GHz) i 16-rdzeniowy układ graficzny Mali-G76. Zintegrowano w nim modem 5G, który pozwala na obsługę dwóch kart SIM przy jednoczesnym czuwaniu 5G + 4G.

Aparat Mate'a Xs to moduł składający się z 4 obiektywów firmy Leica. Główny sensor oferuje rozdzielczość 40 megapikseli, ultra-szerokokątny obiektyw współpracuje z matrycą 16 Mpix, a teleobiektyw z optyczną stabilizacją współdziała z matrycą 8 Mpix. Ostatni obiektyw to element systemu wykrywającego głębię.

Huawei Mate Xs obsługuje ładowanie z mocą 55 W, fot. Piotr Urbaniak.

Użytkownik będzie mógł skorzystać nie tylko z optycznej, ale i wspomaganej sztuczną inteligencją stabilizacji i 30-krotnego hybrydowego przybliżenia. Co ciekawe, podczas robienie zdjęć w nocy ISO można podbić aż do 204800.

Android 10 i EMUI 10.0.1

Huawei Mate Xs trafi na rynek z EMUI 10, nakładką działającą w oparciu o Androida 10. Obsługuje między innymi ciemny motyw systemu i oferuje udoskonaloną pracę z wieloma oknami, co jest kluczowe w trybie rozłożonego wyświetlacza.

Składany Huawei Mate Xs, fot. Piotr Urbaniak.

Wart uwagi jest także system przesyłania plików z urządzenia prosto na laptop Huawei MateBook z Windowsem 10 oraz chwalony przez producenta autorski sklep z aplikacjami Huawei AppGallery, który w tym przypadku zastępuje Sklep Play.

Zainteresowanych pierwszymi wrażeniami z obcowania z Huawei Mate Xs zapraszamy do śledzenia dobrychprogramów. Piotr opisze swoje spostrzeżenia w odrębnej publikacji.