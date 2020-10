Huawei MateBook 14 z Ryzenem 5 i MateBook X dostępne w Polsce. Ruszyła przedsprzedaż

Udostępnij:

Huawei wprowadza na polski rynek nowe modele laptopów: MateBook X oraz MateBook 14. Obydwa są smukłe i lekkie, z czego MateBook X waży tylko kilogram. Obydwa modele już dzisiaj trafiają do przedsprzedaży. W sklepach pojawią się pod koniec października 2020 r.

Huawei MateBook X to nietypowa propozycja głównie ze względu na ekran. Komputer wyposażono bowiem w dotykowy wyświetlacz 3K o przekątnej 13 cali i rozdzielczości 3000×2000 pikseli – mamy więc do dyspozycji proporcje 3:2. Ma niewielkie ramki, a wskaźnik pokrycia palety sRGB wynosi 100 proc. Huawei chwali także ekran za obsługę gestów, co może się przydać na przykład na potrzeby wykonywania zrzutów ekranu.

Za wydajność MateBooka X odpowiadają procesory Intel Core 10. generacji, 16 GB RAM-u oraz dysk SSD o pojemności 512 GB. Komputer obsługuje Wi-Fi 6, ma pełnowymiarową klawiaturę i spory gładzik obsługujący Huawei Share (producent podaje, że o 26 proc. większy niż w laptopach poprzedniej generacji) oraz system czterech głośników. Akumulator ma pojemność 42 Wh i można go ładować mocą 65 W za pomocą załączonej do zestawu ładowarki USB-C. Huawei podaje, że 30 minut ładowania ma wystarczyć na późniejsze 4 godziny oglądania filmów.

Druga propozycja to MateBook 14 z procesorem AMD Ryzen 5-4600H, który zależnie od konfiguracji współpracuje z 8 lub 16 GB RAM-u i dyskiem SSD o pojemności 256 lub 512 GB. Tutaj także producent zwraca uwagę na większy gładzik w stosunku do poprzednika. Akumulator ma pojemność 56 Wh.

Ceny i dostępność

Jak podaje Huawei, sugerowana cena MateBooka X to 6499 złotych, zaś MateBooka 14 (zależnie od konfiguracji): 3599 lub 3999 złotych. Co ważne, zamawiając komputer w przedsprzedaży w sklepie Huawei, kupujący będzie mógł dostać do zestawu plecak oraz smartwatch Huawei Watch GT 2 – każdy za symboliczną złotówkę. Oferta jest ważna do 25 października.