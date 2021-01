Hyundai Ioniq Electric: System zarządzania energią i audio Infinity

Udostępnij:

Hyundai bardzo odważnie wkroczył na europejski rynek i bez żadnych kompleksów i ograniczeń stara się konkurować z rynkowymi tuzami wśród producentów popularnych. Niektóre modele mogą bezproblemowo stawać w szranki z innymi, są również takie, które są w stanie zawstydzić wielu konkurentów. Jak podczas codziennej eksploatacji spisuje się Hyundai Ioniq Electric? Jak działa system zarządzania energię i audio sygnowane przez Infinity?

Hyundai Ioniq Electric nie jest najlepszym samochodem na rynku, ale wydaje mi się, że nie ma ambicji, aby takim zostać. Jeździłem również Hyundaiem Koną z największą baterią i uważam, że to w tym segmencie i cenie najlepsza propozycja na chwilę obecną. Hyundai Ioniq Electric jest ciekawą alternatywą nie tylko pod względem wydajnego napędu – zasięg ok. 300 km z baterii o pojemności 38,3 kWh – ale również ciekawego wyglądu, przestrzeni i oferowanego komfortu. Jasne, na rynku jest wiele ciekawych alternatyw, np. Volkswagen ID.3, ale Ioniq Electric również ma wiele zalet. Podczas testu sprawdziłem między innymi system zarządzania energią oraz przyzwoite audio marki Infinity.

System zarządzania energią

Jak każdy samochód elektryczny oraz hybrydowy plug-in, system zarządzania energią jest dość obszerny, pozornie skomplikowany i oferujący mnóstwo opcji, możliwości oraz danych. W systemie znajdziemy między innymi listę (nie do końca aktualną, ale od czasu do czasu pojawiają się nowe pozycje) publicznych ładowarek, co podczas podróży do obcego miasta może być bardzo przydatne. Jasne, od tego są liczne aplikacje na smartfona tj. PlugShare, ale zawsze warto mieć jakiś backup w postaci wbudowanej usługi. Naturalnie lista punktów ładowania współpracuje z nawigacją, więc możemy wybrać konkretną pozycję i ustawić prowadzenie do celu. Oczywiście system uwzględni tez, czy zasięg auta pozwoli na dojechanie do wybranej ładowarki.

W menu dotyczącym napędu elektrycznego zobaczymy również mapę z zaznaczonym orientacyjnym zasięgu na obecnym stanie baterii. Jest naturalnie stan baterii w procentach, ustawienia mocy ładowania, orientacyjny zasięg, informacje dotyczące ekologii, emisji CO2, której udało się uniknąć podczas jazdy itp. Mamy również historię zużycia energii, więc możemy porównać zużycie energii podczas podobnych przejazdów itp. Możemy także wyświetlić statystyki zużycia i odzyskania energii, prędkości itp. Jednym słowem ilość oferowanych przez system informacji jest bardzo duża i pozwala na dokładną analizę i udoskonalanie stylu jazdy autem elektrycznym.

System audio Infinity

System audio marki Infinity montowany standardowo w modelu Ioniq Electric to bardzo poprawne rozwiązanie, choć nie zapadło mi w pamięć, jako jedno z najlepszych w segmencie. Jest jednak olbrzymi zaleta połączenia samochodu elektrycznego z dobrym audio – możemy cieszyć się muzyką w ciszy i spokoju. To sprawia, że system audio ma niejako ułatwione zadanie, bowiem nie jest konieczna ponadprzeciętna specyfikacja, aby zaoferować dobry, czysty i szczegółowy dźwięk.

W Hyundaiu Ioniq Electric zastosowano układ 8 głośników (7 aktywnych kanałów) ze wzmacniaczem o mocy 315 W. Za czystość dźwięku i przyjemność odbioru odpowiada technologia Clari-Fi. Za co odpowiada? Podczas odtwarzania skompresowanych plików muzycznych (MP3) lub usług przesyłania strumieniowego tj. Spotify czy Tidal, technologia Clari-Fi poprawia cyfrowo skompresowane ścieżki i sprawia, że dźwięk jest bardziej neutralny. Oczywiście nie ma szans, aby ze słabej jakości pliku MP3 wydobyć głębię dźwięku, ale przy odpowiedniej jakości źródle, odsłuch nawet skompresowanych utworów jest przyjemny.

Ilość ustawień jest na odpowiednim poziomie i muszę przyznać, że jak na segment auta, klasę sprzętu i zastosowane rozwiązania, słuchanie muzyki dawało sporo przyjemności.

Podsumowanie

Hyundai Ioniq Electric nie jest najlepszym elektrykiem na rynku, ale pozostawił po sobie bardzo pozytywne wrażenie. Niezły zestaw audio skutecznie uprzyjemniał podróże, które zazwyczaj odbywały się w ciszy i spokoju. System zarządzania energią pomagał podczas codziennych podróży i dawał mnóstwo cennych i zrozumiałych danych. Cena testowanego modelu w odmianie Platinum to 190 900 złotych. Auto dostępne jest także z hybrydą typu HEV i pHEV.