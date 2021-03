IEM 2021 nie dał się pandemii. Rozgrywki oglądały miliony

Udostępnij:

Intel Extreme Masters 2020 był turniejem historycznym. Odwołanie imprezy w ostatniej chwili, odczuwalne straty finansowe organizatorów, ale również bardzo ważna lekcja. Lekcja, która dała wymierne owoce podczas edycji 2021.

Ale do nich przejdziemy za chwilę. Warto bowiem dodać, a niektórym przypomnieć, że główny organizator, czyli ESL, posiada w Katowicach stałą bazę. Bazę pełną reżyserek i olbrzymich możliwości relacjonowaniu turniejów skądkolwiek – dokądkolwiek. Dlatego organizacja turnieju online nie stanowiła dla nich większego wyzwania. Ot, zwykły, choć na pewno intensywny dzień w pracy.

Karolina miała okazję zajrzeć do e-sportowej kuchni, co też pięknie zrelacjonowała. Kto nie czytał, niech nadrabia. Warto. A my wróćmy do podsumowanie.

Jest co podsumowywać. Same rozgrywki w "CS:GO" podczas IEM 2021 wygenerowały oglądalność przekraczającą 18 mln godzin. W szczytowym momencie "Counter Strike" zebrał ponad 550 tysięcy osób przed monitorami, stając się tym samym najchętniej oglądanymi rozgrywkami online w "CS:GO", transmitowanymi na Twitchu. Czapki z głów.

Niezmiennie wysokim zainteresowaniem podczas Intel Extreme Master cieszą się potyczki w "Starcraft II". Finał przyniósł zaskakującego zwycięzcę w osobie 18-letniego Riccardo "Reynora" Romitiego, który pokonał Joo "Zest" Sung-wooka 3:2. Kończąc tym samym hegemonię Koreańczyków i stając się pierwszym czempionem spoza tego kraju. Włoch zgarnął 65 tys. dolarów, a jego historyczne zwycięstwo oglądało przeszło 77 tys. osób z całego świata. Cały turniej "Starcrafta 2" przyciągnął ponad 2,3 mln widzów.

- Nawet w trudnym pandemicznym roku, byliśmy w stanie osiągnąć to, co sobie założyliśmy gdy ogłaszaliśmy ESL Pro Tour w roku 2019". Intel Extreme Masters Katowice było turniejem wieńczącym cykle turniejowe w "CS:GO", "StarCraft II" i "Warcraft 3" i stanowi punkt odniesienia dla naszych pozostałych wydarzeń rozgrywanych w ramach ESL Pro Tour - podsumowuje Michał Blicharz, VP Product Development w ESL. Dodajmy, że cała pula nagród ESL Pro Tour wyniosła 7 mln dolarów, a jego oglądalność przekroczyła 200 mln godzi.

Emocji nie brakowało również w finale "CS:GO". Gambit Esports pokonało Virtus Pro 3:1 i zdobyło swój pierwszy puchar na tym turnieju, zapisując się na zawsze Intel Extreme Masters. Drużyna zgarnęła także lwią część, bo aż 400 tys. dolarów, z puli 1 mln dolarów oraz cenny punkt do Intel Grand Slam, w którym powalczy o nagrody z kolejnej puli miliona dolarów.

I choć Intel Extreme Masters 2021 na pewno trzeba nazwać sukcesem, tak życzyłbym sobie oraz organizatorom, żebyśmy w przyszłym roku znów zobaczyli kolejki wijące się przed katowickim Spodkiem i usłyszeli najgłośniejszy tłum w e-sporcie.