IFA 2020. Qualcomm zapowiada nowe Snapdragony z 5G. Smartfony będą śmiesznie tanie

Qualcomm zapowiada rozszerzenie swojego portfolio procesorów z serii Snapdragon 4. W 2021 roku możemy spodziewać się tzw. "budżetowych" wersji czipów 5G, a więc tanich smartfonów obsługujących nowy standard komunikacji bezprzewodowej.

Podczas konferencji na targach IFA 2020, Qualcomm zapowiedział nowe czipy 5G dla smartfonów. Wygląda na to, że w 2021 już większość urządzeń będzie obsługiwać sieć nowej generacji. Lista smartfonów zgodnych z 5G stale się powiększa. W roku 2019 o obsłudze nowego standardu mogli myśleć jedynie posiadacze niektórych modeli Snapdragonów z serii 8.

W 2020 roku Qualcomm rozwinął już listę Snapdragonów zgodnych z 5G o znacznie więcej modeli. W tym momencie smartfon obsługujący nowy standard kupimy nawet za około 1500 zł. To zasługa tańszych modeli procesorów Snapdragon 765 i Snapdragon 690. Cena już w tym momencie jest w miarę do rozważenia, a wkrótce ma być jeszcze taniej.

"I'm very pleased to announce that we're bringing 5G to our @Qualcomm Snapdragon 4 series mobile platforms in 2021. We are celebrating 5G global commercialization, at scale, and working to ensure that the most affordable 5G devices, worldwide, are based on Snapdragon." pic.twitter.com/OdLcHw0mkH