Intel Core i7-10700K jeńców nie bierze. Nawet 5,3 GHz w trybie turbo

Intel Core i7 dziesiątej generacji, model 10700K, w trybie turbo rozpędza się do 5291 MHz. Jeszcze do niedawna takie częstotliwości widywaliśmy co najwyżej po mocnym overclockingu, a tu proszę.

Intel Core i7-10700K to reprezentant nadchodzącej linii procesorów Comet Lake-S, który wedle dotychczasowych przecieków ma być pierwszym wyborem dla graczy. Układ ten bazuje na procesie litograficznym klasy 14 nm. Ma osiem fizycznych rdzeni i 16 wątków, przy taktowaniu bazowym 3,8 GHz, a także deklarowanym turbo 4,7 GHz. Ilość współdzielonej pamięci podręcznej wynosi 16 MB, współczynnik TDP zaś – 125 watów.

Co ciekawe, również według przecieków, Core i7-10700K miałby być tańszy od obecne dostępnego modelu Core i7-9700K (1800 zł). Cóż, Intel istotnie obniżył ceny procesorów w segmencie HEDT, więc niewykluczone, że zrobi to również z jednostkami dla mas.

TUM_APISAK opublikował na Twitterze zrzut ekranu przedstawiający Core i7-10700K w Futuremark SystemInfo. Jak widzimy w specyfikacji, w trybie Turbo Boost procesor osiąga 5291 MHz, na płycie głównej ECS Z490H6-A2. Przyznajcie, robi to niemałe wrażenie.

Nowy Core i7 ma rywalizować z procesorami AMD Ryzen 7 serii 3000, kusząc w szczególności graczy. Konkurencja co prawda istotnie poprawiła wydajność jednego wątku, ale akurat w grach mikroarchitektura Intela wciąż potrafi brylować. Premiera? Ponoć w okolicach kwietnia 2020 r.

W tym przypadku jednak musimy znowu wziąć pod uwagę zużycie energii. Patrząc na wzajemną ]relację pozycjonowanych wyżej czipów Core i9-10900K i Ryzen 9 3900X, cena potężnego wątku Intela wydaje się raczej łatwa do przewidzenia – będzie się działo na watomierzu ;)