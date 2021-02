Internet Vectra nie działa. Awaria w wielu miastach w Polsce (aktualizacja)

Udostępnij:

Użytkownicy internetu Vectra nie mają powodów do radości. Trwa awaria, w wyniku której setki osób mają problem z dostępem do sieci. Do serwisu downdetector napływają zgłoszenia wskazujące przede wszystkim na problemy z internetem stacjonarnym, choć niektórzy piszą też o problemach z telewizją.

W chwili tworzenia niniejszej publikacji, usterkę zgłosiło już ponad 2000 osób. Wszystko wskazuje na to, że problemy zaczęły się tuż przed godziną 11:00 i mają szeroką skalę – raporty napływają między innymi z Warszawy, Kielc, Łodzi czy Wrocławia. Problemy z dostępem do internetu zgłaszane są także przez użytkowników bezpośrednio na Facebooku Vectry, ale póki co firma się do nich nie ustosunkowała.

Trwa awaria internetu Vectra, fot. downdetector.

"W Słupsku brak internetu, nie odbieracie telefonów na infolinii, jak prowadzić zdalne lekcje skoro co każdy czwartek od 11 do 13 macie awarię?" – pisze na Facebooku jeden ze zirytowanych użytkowników. Kłopoty z infolinią są również sygnalizowane w komentarzach w serwisie downdetector, ale w tym przypadku nie ma pewności, czy to również konsekwencja awarii infrastruktury, czy tylko przeciążenie z uwagi na zainteresowanie użytkowników.

Oficjalnie o problemie w tym momencie nic nie wiadomo. Można więc zakładać, że jest poważny i trwają dopiero prace nad ustaleniem, co jest jego przyczyną. Zwróciliśmy się do biura prasowego Vectry z prośbą o dodatkowe informacje. Gdy tylko je otrzymamy, publikacja zostanie zaktualizowana.

Aktualizacja, godz. 12:30

Niestety wszystko wskazuje na to, że awaria tylko postępuje. W tym momencie do serwisu downdetector napłynęło już ponad 6700 zgłoszeń. Vectra tymczasem potwierdziła otrzymanie naszej prośby o komentarz, ale na samo stanowisko wciąż czekamy.

Awaria Vectry wciąż postępuje, fot. downdetector.

Aktualizacja, godz. 19:30

O 19:30 w serwisie downdetector wciąż pojawia się kilkaset zgłoszeń awarii Vectry w kwadrans. Jest to jednak znacznie mniejsza liczba niż w szczycie problemu w połowie dnia, przez co można zakładać, że przynajmniej częściowo problem został rozwiązany. Niestety, jak dotąd nie otrzymaliśmy też informacji bezpośrednio od Vectry. Na Facebooku dostawcy pojawił się natomiast wpis sugerujący, że awaria została już usunięta.