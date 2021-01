Jak działać z AleRabat.com? Promocje znajdą cię same

Udostępnij:

Partnerem materiału jest alerabat.com.

Prawdziwi łowcy promocji z pewnością znają serwisy, które umożliwiają szybkie znalezienie określonych produktów w jak najniższych cenach. Wszelkiego rodzaju porównywarki cieszą się dużą popularnością, ale jest sposób na to, by oszczędzić jeszcze więcej.

W tym roku po raz kolejny większość zakupów zrobię w sieci. Takie rozwiązanie daje mi największą możliwość wyboru, czas na spokojne podjęcie decyzji, ale również pozwoli sporo zaoszczędzić. Wybierając konkretny produkt zawsze staram się wyszukać najatrakcyjniejszą ofertę, ale istnieje sposób na to, by kupować po cenach jeszcze niższych, niż widnieją na stronie produktu.

Płać mniej z wtyczką i zgarniaj spore rabaty

Przydaje się do tego specjalne narzędzie w postaci wtyczki AleRabat.

Darmowe narzędzie dostępne dla przeglądarki Chrome pozwoli ci zaoszczędzić całkiem sporo. Wtyczkę znajdziemy w dziale z rozszerzeniami, a po kliknięciu w przycisk wystarczy kilka sekund, by była gotowa do działania. Warto ją przetestować, bo daje całkiem spore możliwości.

Po dodaniu jej do paska przeglądarki mogłem wrócić do zakupów. Na pierwszy rzut oka nic się nie zmieniło, wtyczka nie pobiera zbyt dużo zasobów i nie spowalnia wczytywania się stron, a co ważniejsze nie wyświetla żadnych reklam. Zmiany zaczęły się dopiero wtedy, gdy przystąpiłem do zakupów. Po kliknięciu w ikonę z logo AleRabat pojawił się spis aktualnych promocji dla strony, którą przeglądałem. Informacja o dostępnych rabatach pozwoliła mi ukierunkować swoje zakupy, ale to nie koniec niespodzianek.

Po dodaniu produktów do koszyka nie muszę wyszukiwać kodów ręcznie. W rogu ekranu pojawił się przycisk "przetestuj kody", a po kliknięciu narzędzie samodzielnie przeanalizowało wszystkie dostępne na danej stronie upusty i wybrało taki, który pozwolił mi oszczędzić jak najwięcej. Zaledwie kilka sekund dzieliło mnie od sporej oszczędności.

Po kilku chwilach, podczas których wtyczka przeszukuje bazę danych, pojawił się komunikat o tym, ile udało mi się zaoszczędzić. To całkiem sporo jak na jeden zakup, zwłaszcza że nic by nie wskazywało, że dany produkt można kupić taniej. Co najważniejsze, wszystko odbywa się całkowicie automatycznie przy zerowym wkładzie własnym. Od teraz trudno będzie mi przegapić jakąkolwiek promocję.

Coś dla niezdecydowanych

Osobom, które jeszcze nie są zdecydowane, mogę polecić nie tylko wtyczkę, ale również stronę AleRabat.com, na której znajdziemy wirtualny katalog gromadzący w swojej bazie tysiące sklepów i oferty kodów rabatowych oraz promocji dla każdego z nich. Katalog jest stosunkowo pokaźny i znajdziemy w nim zarówno te najbardziej popularne sklepy, jak i mniej znane marki, które również przyciągają oko sporymi zniżkami.

Warto zaglądać na stronę regularnie, bo poza najpopularniejszymi upustami i tymi, które niedługo tracą ważność znalazłem również zakładkę z obniżkami specjalnymi dostępnymi tylko dla użytkowników AleRabat. Dodatkowo przy każdym kuponie znajdę informację o tym, ile osób skorzystało już z wybranego kuponu, a ile obecnie go przegląda. Mogę również samodzielnie dodać promocje, które znajdę w sieci przy pomocy praktycznego formularza.

Szukanie kodów rabatowych i promocji w sieci może się wydawać bardzo angażujące i czasochłonne, chyba że masz narzędzia, które ułatwią pracę. Od teraz dzięki niej mogę na bieżąco przeglądać sieć, a gdy zainteresuje mnie jakiś konkretny sprzęt, sprawdzę, czy przypadkiem na AleRabat.com nie znajdę dodatkowego kodu rabatowego. Czy istnieje jakiś argument za tym, by nie skorzystać z wtyczki AleRabat? Raczej nie, tak samo jak nie ma argumentów przemawiających za tym, że nie warto oszczędzać.

