Jake Paul oskarżony. Znany youtuber miał kraść podczas protestów

Niektórzy na protestach w Stanach Zjednoczonych próbują zbić kapitał. Robią to w mocno kontrowersyjnym stylu.

Jake Paul to jeden z najlepiej zarabiających youtuberów na świecie. A prywatnie brat Logana Paula - innego kontrowersyjnego "twórcy", który wsławił się tym, że pokazał zwłoki na swoim nagraniu z japońskiego "lasu samobójców". Rodzina najwyraźniej nie zamierza przestać szokować.

Jak donoszą media, Jake Paul w trakcie protestów w związku z zabójstwem George'a Floyda miał uczestniczyć w kradzieży alkoholu. Co ciekawe, zabroniony czyn Paul miał uwiecznić na… własnym nagraniu.

W wystosowanym oświadczeniu Jake Paul uznał, że ani on, ani jego znajomi nie uczestniczyli w łamaniu prawa. Oskarżony tłumaczył się, że jedynie relacjonował to, co dzieje się w Arizonie.

Zarzuty, jakie postawiono youtuberowi to kradzież i udział w nielegalnym zgromadzeniu.

Według zestawienia Forbesa z 2018 roku Jake Paul był drugim najlepiej zarabiającym youtuberem na świecie. Wyprzedził go tylko… 8-latek.