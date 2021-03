Kolejny "szokujący film" na Facebooku. W tym roku to istna plaga

Udostępnij:

Facebookowa aktywność cyberprzestępców jest w tym roku wyjątkowo duża. Często natrafiamy na linki przygotowane specjalnie do wykradania dostępu do serwisu. Oto kolejny, bardzo przykry przypadek.

Przestępcy powrócili do starej, ale bardzo skutecznej metody na wykradanie haseł do Facebooka. Na popularnych grupach bez akceptacji postów umieszczają linki zawierające szokującą zawartość. Były to między innymi nagrania przedstawiające gwałt, a użytkownicy umieszczający je na Facebooku zaznaczali, że ofiara to ich siostra lub córka, a teraz proszą o pomoc w identyfikacji sprawców. Oto kolejny przypadek tego oszustwa.

Kolejny scam z lewą stroną logowania do Facebooka, tym razem wyjątkowo grający na ludzkich uczuciach...

Zablokujcie w swoich sieciach:

http://*.psie-schronisko.co.pl

http://*.podstawk.xyz

http://*.logowanie-potwierdz.xyz pic.twitter.com/JaXw9DOdZK — CERT Orange Polska (@CERT_OPL) March 18, 2021

Oczywiście żadnego filmiku nie było. Zamiast tego, użytkownicy Facebooka trafiali na bramkę logowania, która prosiła o "potwierdzenie wieku" za pomocą danych z FB. Jak możecie się domyślić, po prostu oddawali swoje konta i w wielu przypadkach tracili bezpowrotnie dostęp. Bez przypisanego numeru telefonu ciężko odzyskać swój profil. Część z internautów zakładała konta już dawno temu, kiedy wystarczył tylko adres e-mail.

Tak więc część z wykradzionych kont pozostaje w rękach cyberprzestępcy. Ten z kolei ma spore pole do popisu. Prawdziwe konta może wykorzystać do dalszego rozsiewania złośliwych linków, a także do oszustw "na BLIK-a". Finalnie największymi poszkodowanymi są znajomi osoby, której konto zostało przejęte. Niestety, ale sztuczka typu "pożycz mi 100 zł przez BLIK-a" jest ciągle skuteczna.

Jak zabezpieczyć siebie i bliskich przed tego typu oszustwami? Korzystaj z 2FA

Aktualnie najpopularniejszym sposobem zabezpieczenia dostępu do wszelkich kont w serwisach internetowych jest uwierzytelnianie dwuskładnikowe. Mówiąc w dużym skrócie, to po prostu drugie hasło do serwisu. Jest jednak generowane przez system (w tym przypadku Facebooka) i za każdym razem wygląda inaczej. Z tego względu przestępcy nie zdobędą dostępu do naszego konta w wyżej opisywany sposób. Ten kod dostajemy przykładowo na nasz numer telefonu.

Aby włączyć opcję uwierzytelniania dwuskładnikowego należy: