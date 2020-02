Koronawirus pokrzyżował plany Microsoftu. Firma rezygnuje z dwóch ważnych imprez

Udostępnij:

W związku z obawami o zakażenie koronawirusem (Covid-19), Microsoft postanowił zrezygnować z udziału w dwóch nadchodzących imprezach – dowiadujemy się z informacji prasowej. Firma z Redmond nie weźmie udziału w Game Developers Conference 2020. Nie pojedzie także do Hongkongu w ramach programu Ignite The Tour.

Choć GDC 2020 odbywa się w San Francisco, a więc stosunkowo niedaleko głównego kampusu Microsoftu w Redmond, bo wciąż na zachodnim brzegu USA, spółka nie chce narażać pracowników na ryzyko imprezy masowej. Zapowiadane panele dyskusyjne, poświęcone konsoli Xbox Series X oraz Project XCloud, mimo wszystko odbędą się, lecz w formie transmisji wideo z nieogłoszonej jeszcze lokalizacji. Szczegóły mają pojawiać się na bieżąco pod tym adresem.

Microsoft nie jest pierwszą firmą, która zdecydowała się odpuścić w tym roku GDC. Wcześniej takie ogłoszenie wydało Sony, Oculus oraz Kojima Productions. Siłą rzeczy cała impreza staje pod znakiem zapytania, choć do masowego exodusu wzorem MWC jeszcze sporo brakuje.

Przechodząc do sprawy Ignite The Tour, odwołanie wyjazdu do Hongkongu, który zgodnie z planem miał służyć w celach promocyjnych najnowszych rozwiązań z dziedziny sprzętu i oprogramowania, chyba nikogo nie dziwi. Fakt faktem obecnie każda podróż do Chin traktowana jest jako potencjalnie ryzykowna – a koronawirusa raczej nie obchodzi podział administracyjny.