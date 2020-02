Koronawirus: przez epidemię Chińczycy częściej grają w gry wideo

Udostępnij:

Koronawirus zainfekował już ponad 59 tysięcy osób na całym świecie, z czego ponad 1300 zarażonych zmarło. Epidemia zmieniła całkowicie nawyki Chińczyków. Siłownie na przykład świecą pustkami, a zamiast tego trenerzy przeprowadzają transmisje ze swoich ćwiczeń. Okazuje się, że koronawirus ma też inny efekt uboczny – Chińczycy, który teraz częściej zostają w domach, grają jeszcze częściej w gry wideo.

W obliczu koronawirusa wspólne granie w sieci zastępuje interakcje z ludźmi

Co więcej, szczególnie na popularności przybrały gry sieciowe, które stały się substytutem wspólnego spędzania czasu poza komputerem i zastępują interakcje w prawdziwym świecie. Najbardziej zyskały tutaj PUBG, League of Legends oraz Honor of Kings (gra typu MOBA od Tencent Games). Dane pochodzące z platformy streamingowej Douyu wskazują na to, że chińscy gracze dwukrotnie częściej oglądają rozgrywki z tych tytułów w porównaniu z początkiem ubiegłego roku. Ponadto firma analityczna Niko Partners odnotowała, że między 30 stycznia a 6 lutego 2020 gra Honor of Kings odnotowała najwyższą w swojej historii liczbę aktywnych użytkowników.

League of Legends przybrało na popularności przez epidemię koronawirusa, fot. Riot Games

Warto zwrócić uwagę na to, że chińscy wydawcy zmienili swoje strategie wydawnicze, oferując więcej promocji, albo gier za darmo, ale z dodanymi opcjonalnymi mikropłatnościami. Louise Shorthouse, analityk w firmie Omdia jest zdania, że jest to spowodowane chęcią zarobku na dużej grupie osób, która zmuszona jest do przesiadywania w domu przez dłuższy czas.

Mimo wszystko, pośród dużej liczby dotkniętych koronawirusem osób, Chińczycy starają się jak mogą, aby zachować pogodę ducha. CNN przeprowadził krótkie wywiady z kilkoma mieszkańcami Państwa Środka. 32-letni mechanik samochodowy Clement Wen z Foshan uważa, że gry wideo relaksują w stresującej sytuacji i stanowią dobrą odskocznię od wszystkich doniesień o śmiertelnej chorobie (tak prawdziwych, jak i nieprawdziwych). Z kolei Jiahui Wang, 25-letnia sekretarka, zauważyła, że preferuje rozmowy w trakcie gier, w które gra razem z przyjaciółmi. – Siedząc nieustannie w domu, szybko kończą się nam tematy do rozmów na komunikatorach – powiedziała. – Wspólne granie jest lepszym sposobem na komunikowanie się ze znajomymi – dodała.