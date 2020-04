Koronawirus zmusza do zostania w domu? Ta aplikacja może pomóc najbardziej potrzebującym

Udostępnij:

Koronawirus w Polsce zmusza do pozostawania w domu większość z nas. W tym czasie szczególnie trudno mogą mieć osoby starsze, które, chcąc chronić swoje zdrowie, powinny jak najrzadziej wychodzić na zewnątrz. Dotyczy to również robienia zakupów. Jednak studenci z Politechniki Gdańskiej wpadli na proste rozwiązanie, które ma odciążyć seniorów.

Trwają prace nad aplikacją SMS Shopping for a Senior (Zakupy SMS dla seniora), dzięki której starsze osoby będą mogły wysłać SMS-em listę zakupów pod wskazany numer telefonu. Lista trafi do wolontariuszy, którzy otrzymają ją wraz z lokalizacją, gdzie zakupy mają zostać dostarczone. Dzięki temu będą mogli zrobić zakupy dla osób najbardziej potrzebujących, które znajdują się w ich okolicy.

Projekt został zgłoszony w ogólnopolskim hacakotnie: Hack the Crisis: Tech for Good. Jego celem jest zrzeszanie osób i poszukiwanie rozwiązań, które mogą pomóc poradzić sobie w trakcie epidemii koronawirusa w Polsce tym osobom, które znalazły się w najtrudniejszej sytuacji. Konkurs był organizowany pod patronatem Premiera RP oraz firmy Govtech Polska a wzięło w nim udział aż 189 projektów. Aplikacja SMS Shopping for a Senior (Zakupy SMS dla seniora) i jej twórcy zajęli II. miejsce w kategorii "Izolacja".

- Przygotowanie aplikacji zajęło nam 5 dni, dokładnie tyle ile trwał konkurs, na który się zgłosiliśmy - tłumaczy Aleksander Obuchowski, lider zespołu. – Pomysł podyktowało nam po prostu życie. Sami w tym okresie robiliśmy zakupy dla naszych dziadków i stwierdziliśmy, że chcemy pomóc ludziom, którzy nie mają kogoś z rodziny, do kogo mogliby zwrócić się o pomoc. Na razie to prototyp rozwiązania, przygotowany pod konkurs. Trwają prace, by udostępnić aplikację dla masowego odbiorcy.

O szczegółach technicznych przygotowywanej aplikacji możecie przeczytać na stronie jej twórców.