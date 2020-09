Kryptowalutowy przekręt. Mieszkaniec powiatu kaliskiego stracił 60 tys. zł

Udostępnij:

82-letni mężczyzna z powiatu kaliskiego w wyniku oszustwa internetowego stracił 60 tys. zł – podaje KMP w Kaliszu. Uwierzył w możliwość szybkiego i łatwego zarobku.

Z informacji ujawnionych przez policję wynika, że oszuści zadzwonili do 82-latka i zaoferowali mu inwestycję małej kwoty w kryptowalutę. Zgodził się. Niedługo potem skontaktowano się z seniorem raz jeszcze, by poinformować go o rzekomym sześciokrotnym wzroście kapitału. Warunkiem wypłaty było jednak podanie dodatkowych danych.

W ten sposób napastnicy zdobyli nie tylko dane logowania do serwisu transakcyjnego ofiary, ale też kody weryfikacji dwuetapowej. Z konta zniknęło 60 tys. zł.

Jak tłumaczy w rozmowie z serwisem dziennik.pl asp. Anna Jaworska-Wojnicz z kaliskiej komendy policji, mężczyzna był cały czas przekonany, że podawane przez niego dane posłużą do sprzedaży kryptowaluty. Możliwe także, że część informacji uzyskano poprzez backdoor, który został ofierze przedstawiony jako aplikacja wymagana do całego procesu.

Kaliska policja apeluje, aby uważać na wszelkie szemrane inwestycje, a przede wszystkim nie instalować oprogramowania pochodzącego z niepewnych źródeł i nie podawać nikomu swych poufnych danych.

Zwłaszcza, że ostatnimi czasy liczba oszustw dokonywanych przez internet zauważalnie rośnie. Rolnik spod Świebodzina stracił prawie 400 tys. zł w ataku SIM Swap. Z kolei w województwie świętokrzyskim pewna 39-latka dała się oszukać na 350 tys. zł rzekomemu żołnierzowi. Podobnie – 61-latka z Krotoszyna, acz w tym przypadku na 200 tys. zł.