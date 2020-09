Kup akcesoria nawet o 60% taniej w promocji x-kom

Udostępnij:

Partnerem materiału jest x-kom.

W x-komie po raz kolejny możemy liczyć na ciekawe promocje. Tym razem ruszyła, między innymi, akcja 100x100, w której znalazło się 100 akcesoriów w mocno cenach. Nadal trwa także promocja dedykowana studentom, a to jeszcze nie wszystko, co sklep przygotował dla swoich klientów.

Sto akcesoriów w promocji 100x100

Promocja 100x100 jest znana i lubiana już od dawna. Tym, którzy nie pamiętają o co w niej chodzi, przypominamy, że znajduje się w niej 100 artykułów w ilości po 100 sztuk – każdy z nich objęty atrakcyjnym rabatem. Rabaty wynoszą nawet 60 %, a czas akcji jest ograniczony, dlatego warto się pospieszyć. Wśród stu przecenionych artykułów znalazły się między innymi:

Mio MiVue J60 Full HD/150/WiFi 529 zł 399 zł Sprawdź w x-kom Nigdy nie wiesz kiedy będziesz potrzebować nagrania z trasy gdy jedziesz autem. Dość często okazuje się, że mądrzejemy po szkodzie. A wystarczy zainwestować w tą niewielką kamerę żeby mieć święty spokój. Kamera samochodowa MiVue J60 daje Ci pewność, że nikt na drodze Cię nie oszuka, a Twoje nagrania będą zawsze bezpieczne.

Logitech PRO WIRELESS GAMING MOUSE 499 zł 399 zł Sprawdź w x-kom Myszka do gier PRO Wireless to wyjątkowe urządzenie go grania dla profesjonalnych e-sportowców. Przez ponad 2 lata dział Logitech G współpracował z ponad 50 profesjonalnymi graczami, aby móc zagwarantować idealny kształt, masę i odczucia połączone z technologią bezprzewodową LIGHTSPEED i czujnikiem HERO 16K.

Razer BlackWidow Elite Green Switch 689 zł 499 zł Sprawdź w x-kom Razer BlackWidow Elite została zoptymalizowana z myślą o ergonomii i jest przystosowana do długich sesji gamingowych. Wykonana z wysokiej jakości materiałów cechuje się wyższą wytrzymałością i odpornością na energiczne uderzanie w klawisze. Wybierz Razer BlackWidow Elite i przejmij dowodzenie na polu bitwy.

Silver Monkey Ładowarka samochodowa 2x USB, 3A, QC 3.0 49 zł 29 zł Sprawdź w x-kom Z ładowarką samochodową Silver Monkey 2x USB możesz ruszać w każdą, choćby najdłuższą drogę. W trasie nie zaskoczy Cię rozładowany telefon, tablet, czy nawigacja, bo akcesorium naładuje każdy z nich. Co więcej, dwa w tym samym czasie, korzystając z mocy maksymalnej 36W. Ładowarka posiada również certyfikat Qualcomm

Targus CityGear 3 14-15.6" 349 zł 129 zł Sprawdź w x-kom Dzięki temu stylowemu i pojemnemu plecakowi zawsze bezpiecznie przeniesiesz cały Twój sprzęt. Plecak City Gear 3 posiada wbudowany system, który ochroni Twoje urządzenia w momencie upadku. Zasuwane kieszenie z siatki pozwalają Ci zobaczyć co znajduje się w środku. Plecak posiada również przegrody, dzięki czemu z łatwością spakujesz oddzielnie Twojego laptopa i dokumenty, a dzięki bocznej rączce z łatwością zmienisz plecak w torbę.

Samsung 64GB microSDXC Evo Plus zapis60MB/s odczyt100MB/s 59 zł 44 zł Sprawdź w x-kom Zachowaj więcej wspomnień, Karta microSDXC Evo Plus o największej pojemności i wysokich prędkościach odczytu i zapisu uwolni Cię od zmartwień o wolne miejsce. Dodatkowo dzięki adapterowi z microSD do SD będziesz mógł korzystać z karty w prawie każdym urządzeniu.

Jak skorzystać z promocji?

Aby skorzystać z promocji wystarczy dodać do koszyka wybrany produkt objęty promocją, aktywować kod rabatowy 100x100 i dokończyć składanie zamówienia. Oferta ważna jest od 14.09.2020r. do 20.09.2020r. lub do wcześniejszego wyczerpania puli produktów promocyjnych. Nie łączy się z innymi promocjami.

Pełną ofertę można znaleźć na stronie akcji 100x100 w x-kom.

Pierwsza rata gratis

Dla tych, którzy potrzebują sprzętu już teraz, ale nie mają gotówki pod ręką, idealnym rozwiązaniem jest rozłożenie płatności na raty. Teraz pierwszą ratę zapłaci za Ciebie x-kom, a pozostałe będziesz płacić w ratach 0%. Aby zyskać spłatę pierwszej raty i skorzystać z oferty rat 0% należy:

Dodać do koszyka produkt z oferty promocyjnej Aktywować kod rata-gratis Jako metodę płatności wybrać przelew gotówkowy W komentarzu do zamówienia podczas podsumowania wpisać hasło Raty 0% Dokończyć składanie zamówienia

Promocja trwa od 09.09 do 22.09 lub do wyczerpania produktów objętych akcją.

Informacje szczegółowe na temat rat 0% znalazły się na stronie ofertyj w x-kom.

Promocja dla studentów

[img=bts]

Powrót na studia już za rogiem, a w x-komie wciąż możesz skorzystać z promocji zorganizowanej specjalnie z myślą o nadchodzącym roku akademickim. W ofercie znalazły się zarówno laptopy, jak i sprzęty, które przydadzą się do wyposażenia domowego stanowiska do nauki. Oto kilka wybranych przykładów z tej oferty:

Logitech MX Keys 459 zł 359 zł Sprawdź w x-kom Odpowiednio zaprojektowana klawiatura potrafi odmienić pracę w czystą przyjemność. Właśnie to zyskasz, wybierając Logitech MX Keys. Szybka reakcja oraz cicha praca klawiszy zapewnią Ci wyjątkowy komfort podczas korzystania z komputera. Wytrzymała konstrukcja i trwałe nadruki na przyciskach pozwolą Ci cieszyć się z zakupionego sprzętu przez długo.

Logitech M590 Multi Device Silent grafitowy 189 zł 139 zł Sprawdź w x-kom Mysz M590 Multi-Device Silent umożliwia cichą i wydajną pracę. Dzięki technologii Logitech FLOW mysz zapewnia prawie magiczną możliwość płynnej nawigacji na dwóch komputerach oraz kopiowania i wklejania treści między nimi. Redukcja hałasu kliknięcia o 90% sprawia, że nie będziesz przeszkadzać osobom w swoim otoczeniu.

MSI Optix G241VC Curved czarny 669 zł 559 zł Sprawdź w x-kom Zdominuj pole walki z monitorem dla graczy MSI Optix G241VC. Błyskawiczny czas reakcji matrycy da Ci dodatkowe ułamki sekundy w szybkich starciach. Płynność obrazu przełoży się na zwiększoną precyzję celowania, dzięki czemu zyskasz dodatkową przewagę nad przeciwnikiem. Co więcej, dynamika obrazu oraz rewelacyjne barwy sprawią, że jeszcze bardziej zagłębisz się w rozgrywce.

Realme 6 4+128GB Comet Blue 90Hz 1199 zł 849 zł Sprawdź w x-kom Procesor z wydajnością pozwalającą obsłużyć wymagające gry mobilne, błyskawiczne ładowanie, długi czas pracy na baterii oraz wyjątkowe aparaty. To wszystko ma Ci do zaoferowania Realme 6. Bardzo wysoka częstotliwość odświeżania 90 Hz sprawia, że każda reakcja ekranu jest niezwykle płynna. Wyświetlacz o przekątnej 6,5-cala i jego stosunek 90,5% do wielkości obudowy sprawia, że świat rozrywki może pochłonąć użytkowników bez reszty.

Targus Urban Essential 15.6” Backpack Black 299 zł 149 zł Sprawdź w x-kom Plecak w kolorze czarnym Targus Urban Essential to zupełnie nowe, świeże podejście w kwestii klasycznych plecaków. Minimalistyczne wzornictwo zarówno z zewnątrz jak i od wewnątrz oraz niewielka waga gwarantują jednocześnie skuteczną ochronę dla Twojego laptopa o przekątnej ekranu do 15,6'' oraz innych akcesoriów.

Silver Monkey SMG-700 (Czarno-Biały) 749,99 zł 599,99 zł Sprawdź w x-kom Graj dalej, siedząc wygodnie w fotelu Silver Monkey SMG-700 czarno-białym. Fotelu o unikalnej prezencji, wyrażonej sportowym designem, pokrytym oddychającą ekoskórą w dwóch kontrastowych kolorach. Jego wzornictwo bezbłędnie wkomponuje się w wystrój gamingowego stanowiska, tworząc z akcesoriami spójną całość. W tym miejscu zwyciężałeś. I dalej będziesz zwyciężać.

Realme Band 1 Black 99 zł 69 zł Sprawdź w x-kom Opaska Realme Band 1 waży zaledwie 20 g i jest wykonana z lekkiego i przyjaznego dla środowiska materiału polimerowego. Ergonomiczna konstrukcja zapewnia wygodne dopasowanie do większości nadgarstków. Realme Band 1 obsługuje 9 trybów sportowych, takich jak spacery, bieganie, joga i inne. Niezależnie od tego, jaka jest Twoja pasja, Realme Band 1 będzie Twoim partnerem we wszystkim.

Jak skorzystać z promocji?

Aby skorzystać z promocji wystarczy dodać do koszyka wybrany produkt objęty promocją, aktywować kod rabatowy studia i dokończyć składanie zamówienia. Promocja obowiązuje od 7.09.2020 do 20.09.2020 r. lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów i nie łączy się z innymi promocjami. Jedna osoba może zakupić tylko jedną sztukę każdego produktu promocyjnego.

Pełną ofertę można znaleźć na stronie akcji promocyjnej w x-kom.

Dodajesz opinie, zgarniasz bony na zakupy

Oprócz powyższych promocji istnieje teraz także szansa, by kupić wymarzony sprzęt i dodatkowo zyskać pieniądze na następne zakupy. Zasady tej akcji promocyjnej są bardzo proste:

Kupujesz wybrane produkty Philips Hue, Acer albo komputer x-kom Wystawiasz opinię pod produktem Odbierasz bon z kodem rabatowym na kolejne zakupy

Trzeba być zalogowanym do swojego konta x-komowego i mieć zaznaczone wszystkie zgody. Po 14 dniach od wystawienia opinii przyjdzie bon z kodem rabatowym na kolejne zakupy. Jego wartość może wynieść nawet 100 zł.

Promocja obejmuje artykuły zakupione w okresie od 31 sierpnia do 30 września 2020 roku. Pula produktów ograniczona.

Szczegóły odnośnie bonów można znaleźć na stronie promocji w x-kom.

Partnerem materiału jest x-kom.