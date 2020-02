Ładowarka Xiaomi o mocy 100 W ciągle niegotowa. Jest aż 5 przeszkód technicznych

Udostępnij:

Xiaomi Super Charge Turbo, czyli ładowarka o mocy 100 W, której możliwości po raz pierwszy zaprezentowano niemal rok temu, wciąż nie jest dostępna na rynku. Choć wówczas wszystko wskazywało na to, że na uruchomienie sprzedaży mogą wpłynąć co najwyżej decyzje biznesowe, teraz okazuje się, że na przeszkodzie do stworzenia ładowarki stanęły problemy techniczne.

Jak zwraca uwagę serwis Android Authority tłumacząc wpis Lu Weibinga z Xiaomi w serwisie Weibo, problemów jest aż pięć. Najważniejszy związany jest z rzeczywistą pojemnością akumulatora, który podczas szybkiego ładowania nie jest w stanie zgromadzić takiej samej ilości energii. Jak podaje Weibing, akumulator o pojemności 5000 mAh w praktyce zachowywałby się tak, jak akumulator o pojemności 4000 mAh ładowany z mocą 30 W.

Inne przeszkody to problem realizacji technicznej, kwestia długiego ładowania akumulatorów z mocą 100 W, problem zabezpieczeń płyty głównej, akumulatora i samej ładowarki oraz kwestia zgodności z ładowarkami, w tym bezprzewodowymi. Koniec końców wychodzi więc na to, że tematów do rozważań w kontekście Xiaomi Super Charge Turbo jest wiele i dopiero praktyka pokazała, że stworzenie ładowarki nie będzie tak proste, jak przygotowanie jej konceptu na etapie projektu.

Lu Weibing nie przekreśla jednak całkowicie Xiaomi Super Charge Turbo. Zaznacza, że technologia jest na wczesnym etapie produkcji i w przyszłości ostatecznie z pewnością trafi do smartfonów. Warto przypomnieć, że szybka ładowarka Xiaomi – zgodnie z założeniem – ma być zdolna do naładowania akumulatora o pojemności 4000 mAh do pełna w 17 minut.