Lasy Państwowe buntują się przeciw Unii. Chciały zmanipulować ankietę internetową

Unia Europejska opracowuje Strategię Bioróżnorodności do roku 2030. Jej główne założenia to większy nacisk na rolnictwo ekologiczne, zmniejszenie pestycydów, a także odtworzenie minimum 25 tys. km naturalnego biegu rzek i rygorystyczną ochronę lasów pierwotnych, naturalnych i starodrzewów jakie pozostały w UE. I ten ostatni aspekt nie podobał się Lasom Państwowym. Gazeta Wyborcza dotarła do instrukcji, jakie instytucja wydała leśnikom, którzy mieli zmanipulować wynikami ankiet internetowych na temat unijnej strategii.

Jak podaje wyborcza, każde nadleśnictwo otrzymało z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych stosowną instrukcję. Pracownicy, w tym leśnicy, ale i zachęcane są koła łowieckie, OSP, a nawet koła gospodyń wiejskich - mają wybierać takie odpowiedzi, jakich życzą sobie przełożeni.

W praktyce oznacza to zaznaczenie odpowiedzi odmownych odnośnie punktów, w którym Unia Europejska planuje nałożyć zobowiązania na państwa UE.

Według nieoficjalnych informacji, ścisłą ochroną miałoby być objęte nawet aż 40 proc. lasów w Polsce. To wybitnie godzi w interes instytucji generującej dochody rzędu 10 miliardów złotych rocznie (to największy w UE nazdorca lasów).

W instrukcjach padły szczegółowe wytyczne, jak skutecznie zwiększyć liczbę nieprzechylnych głosów. Pracownikom zalecono nieużywanie komputerów z biur, gdyż wszystkie tam komputery mają jednakowy adres IP. Podobnie jest z połączeniami VPN, gdzie wybrano ustawienie "zaszyfruj cały ruchu sieciowy i skieruj do bramy". Ankiety w ten sposób wypełnione mogą być więc potraktowane jako jeden głos.

Konsultacje w sprawie projektu Unijnej Strategii Bioróżnorodności do roku 2030 "Przywracanie przyrody do naszego życia" trwały do 5 kwietnia 2021 r.

Lasy Państwowe zalecały wypełnianie ankiet przez sieci domowe i komórkowe, ale bez użycia firmowego VPN-u.

W akcję namawania do sprzeciwu zaangażowano również media społecznościowe, w tym Facebook, gdzie wpis na ten temat pojawił się na profilu gminy Supraśl (Supraśl to siedziba Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej). Straszono upadkiem Lasów Państwowych, atakiem na model leśnictwa, jaki zazdroszczą Polsce inne państwa, a także zwiększeniem bezrobocia.

Lokalni internauci szybko wypunktowali kłamstwa i manipulacje. Nie zabrakło też cierpkich słów. "Żałosne, urzędnicy gminni zaprzęgnięci do propagandy Lasów Państwowych" - rzucił jeden z internautów na Facebooku pod wpisem urzędu gminy.

Agitacja do manipulowania wynikami ankiety to kolejny przykład astroturfingu, czyli zjawiska polegającego na kreowaniu złudzenia, że dane stanowisko czy punkt widzenia jest szeroko reprezentowany. Astroturfing polega na tworzeniu fałszywego poczucia inicjatywy oddolnej - i najczęściej w tych czasach wykonywany jest w internecie, czemu sprzyja zakup np. tzw. "farm trolli" i innych technik manipulacji.