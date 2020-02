Logitech nawiązał zaskakującą współpracę. Zamierza stworzyć przełomowy fotel komputerowy

Logitech poinformował o nawiązaniu współpracy z Herman Miller, działającym od ponad 100 lat producentem mebli biurowych. Owocem tego niespodziewanego sojuszu ma być fotel komputerowy o maksymalnej ergonomii. Oczywiście dla graczy.

Będąc szczerym, niezupełnie wiadomo, co oba przedsiębiorstwa chcą razem stworzyć. Tak, fotel – ale nie podano żadnych szczegółów na jego temat, nie wspominając już o ewentualnym projekcie czy szkicach koncepcyjnych. Musimy więc wierzyć na słowo, że leżąca u podstaw DNA współpraca, jak to określają producenci, rzeczywiście przełoży się na coś wartego uwagi.

Natomiast na pewno jest ona warta uwagi z perspektywy marketingowej, bowiem Herman Miller tworzył dotychczas głównie meble ekskluzywne. Ze szczególnym naciskiem na fotele relaksacyjne w cenie przekraczającej kilka tys. dol. za sztukę, a także jeszcze droższe fotele medyczne.

It's official, we've joined forces with @HermanMiller to work on high-performance furniture for gamers. Find our more at: https://t.co/P1pyLVfYQS #KeepPlaying pic.twitter.com/74E4ywDGck