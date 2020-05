MacBook Pro 13 (2020) oficjalnie: nowa klawiatura, wyższa wydajność, większe dyski

Udostępnij:

Zgodnie ze wcześniejszymi przewidywaniami, Apple wykorzystał początek maja do zaprezentowania nowego MacBooka Pro 13. Niemniej wszystkich, którzy oczekiwali na rewolucję, czeka kubeł zimnej wody. Nie ma ani większej matrycy, ani choćby świeżego wyglądu – a jest tylko kosmetyczne odświeżenie.

MacBook Pro 13 (2020) idzie w kierunku wyznaczonym przez ubiegłoroczną szesnastkę i oferuje nożycową klawiaturę Magic Keyboard z fizycznym klawiszem Esc. Oprócz tego pojawia się konfiguracja z 4-rdzeniowym procesorem Intel Core i5 10. generacji, zintegrowaną grafiką Iris Plus i 16 GB pamięci LPDDR4X-3733, a dysk w każdej opcji rośnie dokładnie dwukrotnie.

I tak, podstawowy model MBP13 ma teraz nośnik 256 GB, a nie 128 GB jak przed rokiem. Przy czym ten wciąż jest sprzedawany z układem Intel Core 8. generacji.

Jak widać, wbrew rozmaitym doniesieniom, Apple nie zdecydował się na zwiększenie matrycy kosztem mniejszego obramowania. Nie dokonał również przewrotu w sferze stylistyki. Dalej korzysta z tej samej bryły, z czterema gniazdami TB 3 i paskiem Touch Bar, którą znamy od 2017 roku.

Nowe maki to więc przede wszystkim kosmetyka. A jak to wygląda cenowo? – zapytacie. Podstawowy model (Core i5 8. gen / 8 GB DDR3 / SSD 256 GB) kosztuje w Polsce 6499 zł. Dopłata do dysku 512 GB to zwyczajowo 1000 zł, co daje sumę 7499 zł. Natomiast najtańsza opcja z procesorem 10. generacji (Core i5 10. gen / 16 GB DDR4 / SSD 512 GB) uszczupli kieszeń o 9899 zł.