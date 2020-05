Mają ogromne fortuny, a nie potrafili się zabezpieczyć w sieci. Oto najnowsze ofiary hakerów

Madonna, Lady Gaga, Elton Jon, U2, Drake, Rod Stewart, Robert De Niro, LeBron James. Co mają ze sobą wspólnego? Oprócz tego, że są sławni i bogaci – stali się ofiarą hakerów. A konkretniej – ich poufne dane. Wykradziono 756 gigabajtów danych.

Grubman Shire Meiselas & Sacks to jedna z największych firm prawniczych, która zajmuje się reprezentowaniem wielu sław showbusinessu, w tym filmu, sportu czy muzyki.

Hakerzy doprowadzili do zablokowania strony, jak również twierdzą, że weszli w posiadanie aż 756 gigabajtów danych z serwerów, w tym kontraktów celebrytów oraz ich prywatnych adresów e-mail.

Sprawcy ataku żądają okupu, ale Grubman nie podał kwoty, jaką usłyszał od hakerów. Nie wiemy również, czy firma w ogóle ma zamiar negocjować. Co ciekawe, atak ten dotknął nie tylko sławy branży rozrywkowej, lecz także firmy Sony i Activision.

Here's a directory of the stolen data that REvil claim to have possession of. And a screenshot of a Madonna touring contract. Potentially some very sensitive stuff here. Thanks to @emsisoft for the info. pic.twitter.com/5eJhfDeQxG