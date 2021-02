Masz AirPodsy? Lepiej w nich nie sypiaj, apelują media

Udostępnij:

Zaznaczmy, tak naprawdę nie chodzi jedynie o słuchawki Apple'a, lecz wszystkie bezprzewodowe pchełki, określane też mianem TWS-ów.

Genezę zamieszania stanowi historia mężczyzny nazwiskiem Bradford Gauthier, która obiega właśnie lokalne amerykańskie media. W miniony wtorek mieszkaniec Massachusetts obudził się i zorientował, że ma pewne problemy z przełykaniem, a do tego odczuwa nietypowy ból gardła. Niezrażony objawami, przeszedł do rutynowych obowiązków dnia codziennego. Do czasu, aż zdał sobie sprawę, że nie jest w stanie choćby napić się wody.

Połknięta słuchawka

Gauthier zgłosił się do szpitala, gdzie wykonano mu badanie rentgenowskie klatki piersiowej. Jak udało się ustalić, w przewodzie pokarmowym miał jedną ze słuchawek AirPods, z którą wcześniej zasnął, wyczerpany pracą.

"Medycy byli poważnie zaskoczeni", podkreśla poszkodowany. "Sypiam w słuchawkach, bo mając dwójkę dzieci, ciężko o chwilę spokoju", tłumaczy. Na całe szczęście, laryngolog sprawnie usunął ciało obce i bohater mógł bezpiecznie wrócić do domu, ale to z kolei stało się podstawą dalszych rozważań na temat bezpieczeństwa TWS-ów.

Choć w pierwszej chwili trudno w to uwierzyć, połknięte słuchawki to problem powracający dość regularnie. W styczniu 2020 roku szerokim echem odbiła się sprawa 7-latka z Atlanty, opisywana przez Business Insider, którego otrzymane w świątecznym prezencie AirPodsy zaprowadziły na OIOM. Tymczasem w maju 2019 roku, podobnie jak teraz Gauthier, w trakcie snu słuchawkę połknął pewien mieszkaniec Tajwanu.

Zbiór dobrych praktyk

Reporterka Alysha Palumbo z NBC Boston, która relacjonowała zajście, podkreśla, że Gauthier miał dużo szczęścia. Czystym przypadkiem słuchawka ustawiła się w przełyku tak, że nie wyrządziła żadnych większych szkód. Na szczęście jednakowoż nie zawsze możemy liczyć, a w skrajnych przypadkach mogłoby dojść nawet do zadławienia i zgonu, zauważa.

Konkluzję stanowi propozycja stworzenia zbioru dobrych praktyk dla właścicieli TWS-ów, o których w jasny sposób informowaliby zarówno producenci, jak i media. "Nie zabieraj AirPodsów do łóżka", grzmi branżowy serwis PhoneArena. O czym doskonale wiadomo, ludzie nie zawsze zdają sobie sprawę z zagrożeń, nawet pozornie oczywistych, a niniejszym mamy tego żywy przykład. Podkreślmy, nie pierwszy i niestety raczej nie ostatni.