Masz Bitcoiny? Uważaj, są tacy, którzy stracili przez nie żonę

Udostępnij:

Mówi się, że pieniądze szczęścia nie dają, ale lepiej płakać w nowym mercedesie niż w maluchu. Jak wynika z jednej historii na Reddicie, chyba powinniśmy zacząć wymyślać podobne powiedzenia dla kryptowalut. Użytkownik o nazwie Parking_Meater postanowił się wyżalić na platfomie, że żona zostawiła go, ponieważ… nie sprzedał on swoich Bitcoinów.

Użytkownik Parking_Meater opisał całą swoją historię na Reddicie. Zgodnie z opowieścią, żona miała do niego pretensje, że nie zdecydował się on na sprzedaż swoich Bitcoinów w momencie, gdy cena waluty sięgała 60 tysięcy dolarów za jednostkę. Parking_Meater napisał na platformie, że żona często miała do niego pretensje, że jeszcze nie sprzedał on Bitcoinów, on zaś starał się odeprzeć awantury argumentacją, że nie brakuje im pieniędzy i żyją na wysokim poziomie.

Sytuację jednak całkowicie zepsuło dokupienie dodatkowych Bitcoinów przez użytkownika Parking_Meater. Kiedy jego żona przyłapała go na dodawaniu kolejnych pieniędzy do portfela, postanowiła, że ma tego dosyć i wyprowadza się do swoich sióstr. Zabroniła także swojemu mężowi kontaktowania się z nią.

Ponieważ nie wiadomo jaka była wartość Bitcoinów, którą zakupił użytkownik oraz ile mogł on na nich zarobić, ciężko jest zająć jakiekolwiek stanowisko w tej sprawie. Zanim jednak podejmie się krytykę którejkolwiek ze stron należy pamiętać, że kurs kryptowalut jest wyjątkowo niestabilny w porównaniu z tradycyjnymi walutami. Podobnie jak w przypadku gry na giełdzie, trzeba umieć mocno oddzielić swoje emocje i regularnie dokonywać analizy czy sprzedaż w danym momencie faktycznie jest opłacalna.

Sam użytkownik raczej zaś nie ma w planach przepraszać swojej żony za całą sytuację, bo pyta na Reddicie o dobre miejsca, w których mógłby poderwać dziewczyny. Gdyby faktycznie doszło do rozwodu, to tworzy to ciekawą sytuację pod względem kwestii finansowej. Sytuacja ewentualnego podziału kryptowaluty jest niejasna, przynajmniej w przypadku prawa polskiego, co można zobaczyć chociażby w tym opracowaniu. Pozostaje więc współczuć prawnikom, którzy będą musieli w przyszłości coraz częściej stykać się z tego rodzaju problemami.