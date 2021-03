Microsoft już o krok od przejęcia Discorda. Zakup za 10 mld dol. byłby strzałem w dziesiątkę

Discord to jedna z najpopularniejszych platform do komunikacji (głos, wideo, tekst). Jest niezwykle szybka i łatwa w obsłudze, a także skierowana w przeważającej mierze do graczy. Gry wideo to gigantyczny i nieustannie kwitnący biznes. Przejęcie Discorda przez Microsoft miałoby niezwykle kluczowe znaczenie w sensie finansowym i nie tylko.