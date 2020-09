Microsoft kupił Zenimax/Bethesdę. Największa inwestycja w historii gamingu

Udostępnij:

Rywalizacja między Sony i Microsoftem się rozkręca. Obydwie firmy ogłosiły ceny konsol i wiemy, czego się od nich spodziewać w kwestii gier na premierę. Jednak na tym prężenie muskuł się nie zakończyło. Microsoft właśnie ogłosił zakup giganta medialnego Zenimax, do którego należą spółki Bethesda, id software i Arkane Studios. To największy zakup studia gier w historii medium.

Microsoft przejmuje Zenimax. Oszałamiająca kwota

Phil Spencer, szef marki Xbox oraz dyrektor działu gier w Microsofcie właśnie ogłosił, że gigant z Redmond przejmuje Zenimax za 7,5 miliarda dolarów.

Zenimax to spółka macierzysta do której należą takie marki, jak Fallout, The Elder Scrolls, Doom, Quake czy Arkane Studios. Należy spodziewać się, że wszystkie z nich odtąd będą tytułami ekskluzywnymi dla marki Xbox.

Taki agresywny zakup może być podyktowany tym, że Microsoft chce pokazać, że jego konsole Xbox Series X i S będą się wyróżniały grami, jakich nie otrzymamy na konkurencyjnym PlayStation 5.

To największa inwestycja tego typu w historii gier wideo. Poprzedni rekord należał także do Microsoftu, który wykupił studio Mojang, twórców Minecrafta, za 2,5 miliarda dolarów.