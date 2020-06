Microsoft obiecuje większą różnorodność i szczególną troskę o tolerancję

Udostępnij:

W liście otwartym do pracowników i klientów dyrektor generalny Microsoftu, Satya Nadella, zadeklarował, że spółka będzie bardziej różnorodna pod względem personalnym i otwarta na mniejszości. To sposób, w jaki firma z Redmond odnosi się do morderstwa George'a Floyda i napiętej sytuacji rasowej w USA.

"Widząc niesprawiedliwość na świecie, wzywamy nas wszystkich do działania, zarówno jako osoby fizyczne, jak i firma" – zaczyna Nadella, który, jak następnie stwierdza, wraz z innymi pracownikami wyższego szczebla ma do odegrania ważną rolę. "Problem systemowy wymaga rozwiązania holistycznego [uwzględniającego wszystkie obserwowane zjawiska – przyp. red.]" – kontynuuje prezes.

Nadella nie ma wątpliwości, że polityka równych szans nie została jeszcze wdrożona na dostatecznie szeroką skalę, a czynnik rasowy wciąż odgrywa znaczącą rolę w kwestiach interpersonalnych. Sam bije się w pierś. "Rezultaty rasizmu systemowego, które wpłynęły na szanse i zaostrzyły niesprawiedliwość dla społeczności Czarnych i Afroamerykanów, zachęcają mnie do rozważenia własnej roli jako lidera" – czytamy.

A jakie widzi rozwiązania? Zdaniem Nadelli, Microsoft musi przede wszystkim dokonać swoistego audytu, by zweryfikować, czy "odzwierciedla świat, któremu służy". Mówiąc prościej, czy zachowania osób w firmie nie budzą zastrzeżeń, a programy pro-społeczne prowadzone są w sposób efektywny i zgodny z ich założeniami.

Nadella zauważa, że już 15 lat temu uruchomiono w Microsofcie program Różnorodności Dostawców, dzięki czemu firma współpracuje z podmiotami reprezentującymi różne kręgi kulturowe i poglądy. Obecnie pochłania on 10 proc. wydatków związanych z dostawami.

Idąc dalej, od co najmniej 2015 roku Microsoft finansuje ruchy społeczne takie jak Black Lives Matter Foundation, Equal Justice Initiative, Innocence Project, The Leadership Conference, Minnesota Freedom Fund oraz NAACP Legal Defense & Education Fund. Każdemu z nich przekazano 250 tys. dol. w gotówce, a łącznie na rzecz praw obywatelskich i organizacji non-profit w latach 2015-2020 wydano ponad 15 mln dol.

"W ciągu ostatnich kilku dni słyszałem od wielu pracowników, wyrażających wezwania do działania, wezwania do refleksji, wezwania do zmiany. Moja odpowiedź na was wszystkich brzmi: tak. Musimy działać" – pisze Nadella. "Nasze działania muszą odzwierciedlać wartości naszej firmy i być bezpośrednio informowane o potrzebach społeczności Czarnych i Afroamerykanów. Musimy nadal pielęgnować energię i pasję" – podsumowuje stanowczo.