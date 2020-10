Minimum 15 tys. złotych brutto miesięcznie – taka jest ponad połowa ofert pracy w IT

Udostępnij:

Szkoła programowania Kodilla.com przedstawiła interesujące dane dotyczące pracy w branży IT w dobie pandemii koronawirusa. Jak okazuje się po przeanalizowaniu ofert dostępnych od marca 2020 roku, znakomita większość propozycji agencji rekrutacyjnych związana jest z wynagrodzeniem rzędu 15 tysięcy złotych miesięcznie brutto lub wyższym. Informacje zebrał PR-imo.

Jak wynika ze statystyk, w przypadku umów o pracę nawet 70 proc. ogłoszeń to wypłata od 15 tys. brutto. W przypadku B2B taką kwotę można uzyskać aż w przypadku 80 proc. ofert pracy w IT. Takie propozycje są rzecz jasna oferowane głównie specjalistom z co najmniej 3-letnim doświadczeniem, ale i od tego zdarzają się wyjątki.

"Ogólna tendencja jest taka, że programista, który chce zarabiać na umowie B2B 15 tys. złotych i więcej, powinien posiadać od 3 do 5 lat doświadczenia – tłumaczy Anastasia Kotliarenko z firmy Devire "Zdarza się jednak, że programista z 2-letnim doświadczeniem otrzyma wynagrodzenie na podobnym poziomie. Wszystko zależy od technologii, w której programuje" – dodaje.

Tak duże zagęszczenie ofert z takim wynagrodzeniem wynika w dużej mierze ze specyfiki ogłoszeń o pracę w branży IT. Jak się okazuje, te pojawiają się zazwyczaj tylko wtedy, gdy poszukiwani są kandydaci, do których trudno dotrzeć. Magdalena Szabelska, managerka w zespole rekrutacji i kontraktów IT w międzynarodowej agencji zatrudnienia Randstad tłumaczy, że chodzi zazwyczaj o testerów automatycznych, programistów Java i .NET z przynajmniej 3-letnim doświadczeniem, a także specjalistów o kompetencjach regular i senior z obszaru big data oraz IT security.

"Programiści to jeden z niewielu zawodów, którego skutki pandemii albo nie dosięgnęły, albo dosięgnęły w bardzo niewielkim stopniu" – komentuje Magdalena Rogóż, ekspertka ds. rynku IT ze szkoły programowania online Kodilla.com. "Mimo trudnej sytuacji gospodarczej średni wzrost wynagrodzeń w tym sektorze – począwszy od marca 2020 do dziś - wynosi optymistyczne 5-10 proc. Poza tym, aż 18 proc. specjalistów IT deklaruje, że ich zarobki w tym okresie wzrosły".