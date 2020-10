Nadchodzi tanie granie, czyli RTX 3060 Ti. Gigabyte szykuje aż cztery modele

Udostępnij:

W bazie Eurasian Economic Commission (EEC) pojawiły się co najmniej cztery modele niereferencyjne kart graficznych RTX 3060 Ti marki Gigabyte. Wygląda na to, że nazewnictwo nie zmieni się w porównaniu do poprzedniej serii.

Wedle nieoficjalnych informacji, karta graficzna Nvidia GeForce RTX 3060 Ti pojawi się na rynku niedługo po premierze modeli RTX 3070. Będzie to oczywiście najtańsza opcja z nowej rodziny "Ampere", oraz ma być oparta na rdzeniu GA104-200 (RTX 3070). Karta ma być stosunkowo mocna, jak na model "60".

Jak podaje serwis Guru3D, w RTX 3060 Ti znajdziemy aż 4868 rdzenie CUDA, czyli o imponujące 512 więcej niż model RTX 2080 Ti. Karta będzie wyposażona w 8GB pamięci GDDR4 16 Gb/s, szynie pamięci 256-bit i łącznej przepustowości 448 GB/s. Tak więc zapowiada się nieźle, chociaż nie znamy jeszcze ceny tego modelu. Z pewnością możemy spodziewać się niżej stawki niż za RTX 3070, która jest nieznacznie mocniejsza (2359 zł za FE).

W bazie danych EEC zauważono już pierwsze modele z serii RTX 3060 Ti. Są nimi:

Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Aorus Master 8GB [GV-N306TAORUS M-8GD]

Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Gaming OC 8GB [GV-N306TGAMING OC-8GD]

Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Eagle OC 8GB [GV-N306TEAGLE OC-8GD]

Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Eagle 8GB [GV-N306TEAGLE-8GD]

Flagowym modelem GeForce RTX 3060 Ti marki GeForce będzie Aorus Master 8GB, natomiast najtańszą edycją będzie GeForce RTX 3060 Ti Eagle 8GB. Ta druga z pewnością nie będzie o wiele droższa od podstawowego modelu Nvidii. Czego jeszcze możemy spodziewać się po RTX 3060 Ti? Niewiele większego TDP niż w przypadku modelu RTX 2060 Super i RTX 2070.

TDP w referencyjnej wersji GeForce RTX 3060 Ti ma wynosić 180 watów, natomiast prawdopodobnie 200 watów w przypadku modeli proponowanych przez partnerów Nvidii. W RTX 2060 Super i RTX 2070 TDP wynosi 175 watów, więc będzie to niewielka różnica. Według przecieków, karta GeForce RTX 3060 Ti ma mieć najlepszy współczynnik wydajności do ceny. Z pewnością Nvidia trzyma ją jako asa w rękawie, czekając na premiery kart AMD.