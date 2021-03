Niedobory GPU mogą potrwać nawet do 2022 roku

Udostępnij:

Raporty wskazują, że niedobór kart graficznych, zarówno tych od AMD, jak i Nvidii, może potrwać nawet do 2022 roku. Jest to wyjątkowo zła informacja dla graczy, którzy cały czas czekają na ustabilizowanie się sytuacji.

Wszystko wskazuje na to, że sytuacja na rynku kart graficznych, nie poprawi się w najbliższym czasie. Pomimo tego, że Nvidia ogłosiła nawet wypuszczenie serii kart dedykowanych specjalnie do wydobywania kryptowalut, aby zmniejszyć niedobory na rynku, to sytuacja nadal pozostaje dramatyczna. Zgodnie z informacjami w raportach, tego rodzaju starania i tak mogą pójść na marne, bowiem sytuacja nie poprawi się aż do czasu naprawienia problemów z dostawami.

Zgodnie z raportami, wysoki popyt jest związany z obecną sytuacją pandemiczną, w której gracze są zamknięci w swoich domach. Sytuacji nie poprawiają rozmaite boty na serwisach aukcyjnych oraz programy do wyszukiwania najtańszych ofert w sklepach, które znacząco utrudniają zdobycie nowych kart graficznych innym klientom

Źródła wskazują, że oprócz dużego popytu, niedobór półprzewodników, które są wykorzystywane w produkcji procesorów graficznych, znacząco utrudnia producentom zaspokojenie zapotrzebowania konsumentów na pożądane karty graficzne. Oznacza to, że nawet gdy Nvidia lub AMD ogłaszają wypuszczenie nowego produktu na rynek, to mało kto może liczyć na zakup nowego GPU w dniu premiery, ze względu na bardzo małą ilość towarów dostarczanych do sklepów.