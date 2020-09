Nowe oznaczenia w TV: jest projekt nowelizacji Ustawy o Radiofonii i Telewizji

Udostępnij:

Oglądający telewizję mogą już niedługo zauważyć nowe oznaczenia związane z nadawanymi filmami i serialami. Jak informują wirtualnemedia.pl, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego opublikowało projekt nowelizacji Ustawy o Radiofonii i Telewizji, w którym uwzględniono dodatkowe ostrzeżenia stworzone głównie z myślą o dzieciach.

Nowe oznaczenia miałyby rozszerzyć zbiór już istniejących, które wskazują, czy dana produkcja jest przeznaczona dla dzieci w wieku co najmniej 7, 12, bądź 16 lat albo przeznaczona tylko dla dorosłych (symbol klucza na czerwonym tle). Dodatkowe piktogramy mają być dla rodziców wskazówką, czy wyświetlane treści mogą mieć "negatywny wpływ na prawidłowy fizyczny, psychiczny lub moralny rozwój małoletnich". Informacja taka miałaby być wyświetlana nie tyle obok obecnych symboli, co "przed emisją telewizyjną oraz na jej początku".

Na razie nie wiadomo, jak miałyby wyglądać konkretne symbole, bo te ma dopiero stworzyć Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Przypuszcza się, że mogłyby trafić także do elektronicznych przewodników po programach (EPG), a tym samym w praktyce być dostępne już na kilka dni przed emisją danego materiału.

Co ciekawe, to nie są to jedyne planowane zmiany. Zgodnie z projektem, w czasie emisji programów dla dzieci do 12 lat, w telewizji miałyby się nie pojawiać reklamy niezdrowej żywności. W praktyce jest to rozszerzenie obecnych już teraz przepisów, w których zaleca się by takich reklam nie emitować. Po zmianach miałby to być jednoznaczny zakaz.