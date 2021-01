Nvidia GeForce GT 1010. Następca super-taniego GT 710 z GPU Pascal

Udostępnij:

Nvidia wprowadza po cichu kartę graficzną GeForce GT 1010. To następca akceleratora GT 710. Ma być to niedroga propozycja dla osób potrzebujących sprawnego przetwarzania obrazu albo do grania w mało wymagające gry.

Fakt istnienia Nvidia GeForce GT 1010 odkrył YouTuber Dapz, który dowiedział się o karcie w rozmowie z przedstawicielem Nvidii.

GT 1010, który jest oparty o architekturę Pascal zastąpi kartę GT 710, którą stworzono ze starszą architekturą Kepler.

Akcelerator posiada 2 GB GDDR5 RAM-u na 64-bitowej architekturze z 256 jednostkami CUDA, taktowanymi 1228 MHz z możliwym ustawieniem boost na 1468 MHz. Współczynnik TDP karty wynosi 30 W i rekomendowany jest do niej układ zasilający o mocy 200 W.

Karty GeForce GT 1010 nie należy traktować jako produktu typowo gamingowego, chociaż na pewno da się na niej grać komfortowo w starsze lub mało obciążające sprzęt tytuły, jak "Fortnite", "GTA 5" itp.

Sprzęt posiada dwa wyjścia DVI i jedno mini HDMI i powinien przede wszystkim zadowolić osoby, które potrzebują płynnego odtwarzania multimediów na komputerze.

Nie znamy jeszcze ceny, ale GeForce GT 710 w wariancie 2 GB kosztuje obecnie około 179 zł. GT 1010 powinno kosztować w tych właśnie okolicach.