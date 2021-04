Nvidia nadal produkuje GeForce GTX 1080 Ti. To może oznaczać powrót modelu

NVIDIA może wkrótce wznowić dostawy jednego ze swoich najlepszych modeli kart graficznych w historii – GeForce GTX 1080 Ti. Według doniesień z koreańskiego forum Quasar Zone, jeden z użytkowników otrzymał świeżo wyprodukowany egzemplarz.

Koreańczyk wysłał swoją GeForce GTX 1080 Ti do serwisu. W ramach przyznanej gwarancji, otrzymał nowy egzemplarz karty graficznej. Na podstawie numerów seryjnych można zauważyć, że wyprodukowano ją w 2021 roku. Pierwsze dwie cyfry oznaczają rok produkcji. Ten model to EVGA SC, a jak wiadomo, firma udziela 3-letniej gwarancji na karty graficzne Nvidii.

Nawet biorąc pod uwagę 3 lata gwarancji, nie ma sensu produkować nowych partii modelu, który został już zastąpiony dwoma kolejnymi generacjami. Większość sprzętu jest produkowana jeszcze przed wprowadzeniem na rynek, a nie cztery lata po jego premierze. Trudno jest jednak wyjaśnić, dlaczego klient otrzymywał GTX 1080 Ti wyprodukowaną w 2021 roku. Jednak nie był to jedyny przypadek. Inny klient EVGA otrzymał niedawno model FTW wyprodukowany w 2021 roku.

He sent serial number. I haven't used EVGA GPU. So anybody knows this claim is true? https://t.co/FT3NHvBrmM pic.twitter.com/w07o4QlN0J