OLX stanie się konkurencją dla Allegro Lokalnie. Już wkrótce istotne zmiany

Już 9 września wejdzie w życie nowy regulamin OLX, a wraz z nim, obok kilku kosmetycznych zmian w zakresie opłat, dwie bardzo istotne nowości w zakresie obsługi transakcji. Wzorem dawnego Allegro, a obecnego Allegro Lokalnie, platforma udostępni system płatności i program ochrony kupujących. Tak, aby uprzykrzyć życie oszustom.

Płatności OLX, bo tak nazywa się system, będą dostępne online, w modelu na wzór bankowego rachunku powierniczego. Należy przez to rozumieć, że sprzedawca otrzyma środki dopiero wtedy, gdy nabywca potwierdzi kompletność i zgodność towaru z opisem.

System ten stanowi niejako rozszerzenie dostępnych od pewnego czasu Przesyłek OLX, czyli ewidencji paczek wysłanych poprzez Pocztę Polską, inPost lub Sendit.

Użytkownicy, którzy skuszą się zarówno na Płatności OLX, jak i Przesyłki OLX, zostaną objęci specjalną ochroną. W przypadku, gdy transakcja nie zostanie zrealizowana, czy to całkowicie czy częściowo, otrzymają pomoc pracowników serwisu. Obejmuje ona możliwość przeprowadzenia nadzorowanej dyskusji pomiędzy stronami, a także ewentualną rekompensatę finansową, choć nie wyższą niż 200 zł.

Przy czym OLX, w duchu swej idei, zamierza utrzymać możliwość dokonywania tradycyjnych, nieweryfikowanych transakcji. Zastrzega jednak, że wówczas nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne roszczenia stron.

Jak nietrudno zauważyć, zmiany są oczywistym krokiem w stronę podjęcia bezpośredniej rywalizacji z Allegro Lokalnie, skądinąd bardzo krytykowanym m.in. za wysokość prowizji. To o tyle ciekawe, że OLX wywodzi się przecież z serwisu Tablica.pl, należącego początkowo do Grupy Allegro. Tymczasem zdaje się dążyć do roli największego rywala dla swego macierzystego portu.