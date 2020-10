Orange i nietypowe problemy ze światłowodem. Przyczyną awarii są szczury

Udostępnij:

Internet nie działa? Być może w bloku lub domu szaleją gryzonie. Jak zdradza Orange, to zaskakujący powód problemów z dostępem do sieci.

W skali roku awarie sieci światłowodowej spowodowane przez gryzonie to ok. 20 proc. wszystkich zgłaszanych przypadków uszkodzeń - ujawnił na blogu Orange Wojciech Jabczyński, rzecznik operatora.

20 proc. awarii to przecież dużo. Technicy walczą z problemem i przygotowali nawet mapę, gdzie występuje najwięcej gryzoni. Głównym skupiskiem wydaje się być bardziej Polska wschodnia, ale najciekawsze jest to, że zwykle są to tereny bliskie granicy.

W miejscach, gdzie szczury i pozostałe zwierzęta gustujące w kablach grasują, operator wzmacnia kabel stalową taśmą. Inną metodą jest umieszczanie przewodów w tzw. kanalizacji wtórnej z rur HDPE.

Nie wiemy, jak to wygląda w przypadku innych operatorów - póki co żaden nie pochwalił się szczurzymi danymi.

Problem wydaje się absurdalny, ale naprawdę może dotyczyć jeszcze większą liczbę Polaków. W 2019 roku minister cyfryzacji deklarował, że światłowód pojawi się "w każdym domu w ciągu trzech lat".

Wszystkie budynki mieszkalne w Polsce mają mieć dostęp do sieci światłowodowej. Oby tylko miały też dostęp do środków (najlepiej pokojowych) pozwalających uwolnić się od szczurów.