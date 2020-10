PS5 i PS4: Sony będzie mogło słuchać naszych rozmów. Oficjalnie: to w trosce o bezpieczeństwo

Właśnie ukazała się najnowsza aktualizacja oprogramowania na PlayStation 4 z oznaczeniem 8.00. Samo uaktualnienie skupia się głównie na opcjach czatów i grupy. Niektórzy co bardziej wnikliwi użytkownicy konsoli doszukali się również zmiany, którą można określić mianem kontrowersyjnej. Otóż Sony będzie teraz nagrywać czaty głosowe.

Co prawda aktualizacja jest dostępna teraz na PS4, ale późniejszy komunikat firmy na blogu jednoznacznie mówi, że nowa funkcjonalność "bezpieczeństwa czatów" trafi od razu na PlayStation 5.

Co ciekawe, Sony początkowo nie opublikowało informacji nt. nagrywania czatów od razu w liście zmian w uaktualnieniu systemu PS4 w wersji 8.00. Dowiedzieliśmy się o tym fakcie od firmy dopiero, gdy Sony zaktualizowało wpis na swoim blogu.

Not only did sony break every ps4 due to how bad the update was, they're even recording us #PS4 pic.twitter.com/006eQznRdf