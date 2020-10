Paraliż zdalnego nauczania. Dziennik Librus przestał działać

Udostępnij:

Od 26 października 2020 r. uczniowie klas 4-8 szkół podstawowych, jak również uczniowie szkół ponadpostawowych będą uczyć się zdalnie - przez dwa najbliższe tygodnie. Niestety, kluczowy do takiego trybu edukacji system Librus poległ już pierwszego dnia.

Librus to tzw. dziennik elektroniczny, ale nie służy jedynie do informowania o ocenach. To także system do korespondencji nauczycieli z rodzicami i uczniami, jak również przesyłania materiałów do nauki zdalnej.

Awaria miała miejsce w poniedziałek od godzin porannych. Jak relacjonowali internauci, system albo był całkowicie zawieszony albo wczytywał się z ogromnym opóźnieniem.

Podobna sytuacja miała miejsce z innym dziennikiem elektronicznym, Vulcan. Najprawdopdoobniej przyczyną awarii był wzmożony ruch spowodowany dużą liczbą logowań. Pokazuje to, że aby zdalna nauka była efektywna, trzeba również mocno przemyśleć sprawę infrastruktury sieciowej.

Po godzinie 10:00 przedstawiciele Librusa poinformowali, że skutki awarii zostały już usunięte i "wszystko powinno już działać.

