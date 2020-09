Pensje programistów rosną. Architekt IT zarabia nawet 18 tys. złotych brutto

Udostępnij:

Programiści zarabiają coraz więcej, a trwająca pandemia nie jest w tym przypadku przeszkodą. Jak wynika z badania Devire udostępnionego na prośbę Kodilla.com, po 6 miesiącach od wprowadzenia pierwszych ograniczeń w związku z koronawirusem, specjaliści IT są coraz lepiej opłacani.

Trudno się temu dziwić – w dobie pandemii to zdalne usługi czy internetowe sklepy mają największe powodzenie, a ktoś musi o nie dbać. Jak wynika z opisywanego badania, od marca 2020 roku 18 proc. przedstawicieli IT dostało podwyżki, 62 proc. zarabia tyle samo, a 20 proc. – mniej.

Średni wzrost wynagrodzeń w całej branży jest jednak zauważalny i wynosi od 5 do 10 procent. Widać przede wszystkim wzrost zapotrzebowania na specjalistów, którzy zajmują się utrzymaniem i rozwojem platform e-commerce i narzędzi do komunikacji online.

"Przykładowo architekt IT, zatrudniony na podstawie umowy o pracę, przed wybuchem pandemii zarabiał 15-16 tys. zł brutto, teraz to 17-18 tys. zł brutto" – tłumaczy Agata Miller, lider zespołu IT z Devire. Co ciekawe, programiści przyznają przy tym, że są otwarci na nowe wyzwania zawodowe, ale duża część z nich jest bierna w poszukiwaniu nowej pracy – 43 proc. specjalistów IT czeka, aż to ktoś przedstawi im ciekawą ofertę.

"Z naszych obserwacji wynika, że wielu specjalistów IT śledzi sytuację i czeka na to, co przyniosą kolejne tygodnie. Obecnie cieszą się ze stabilnego zatrudnienia i nie chcą ryzykować zmiany warunków pracy na potencjalnie gorsze" – komentuje Magdalena Rogóż, ekspertka ds. rynku IT ze szkoły programowania online Kodilla.com. "Przez to najbardziej doświadczonych specjalistów IT brakuje jeszcze bardziej niż przed kryzysem, a to z kolei oznacza szansę dla tych z mniejszym stażem. Część z nich już wykorzystała ostatnie pół roku na dodatkowe szkolenia, które dziś pozwalają im na awans czy podwyżkę w obecnej, czy też w zupełnie nowej pracy, którą dzięki temu dostali" – dodaje.