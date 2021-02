Peugeot 2008: Nawigacja 3D z TomTom Traffic oraz pakiet wsparcia kierowcy

Udostępnij:

Samochody testowe zazwyczaj są wyposażone „po kokardy”, a to sprawia, że trudno jednoznacznie ocenić auto patrząc przez pryzmat potencjalnego kupującego, który nie zawsze wybiera topową odmianę. Dlatego też gdy pojawiła się szansa sprawdzić Peugeota 2008 w środkowej odmianie Allure, z chęcią skorzystałem z okazji. Co ciekawego znajdziemy na pokładzie?

Dla wielu kierowców nadal ogromną zaletą jest rozbudowany system info-rozrywki z nawigacją. To od jej jakości i trafności zależy, czy kierowca będzie zadowolony z tego rozwiązania. Nie każdy chce lub potrafi korzystać z Android Auto i nawigacji Google’a i nadal uważa, że rozwiązanie producenta jest lepsze i bardziej intuicyjne. Poza tym coraz więcej kierowców zaczęło zwracać uwagę na wyposażenie związane ze wsparciem oraz bezpieczeństwem. Postanowiłem sprawdzić te dwa aspekty.

Nawigacja 3D z TomTom Traffic

Nawigacje producenta, które aktualizowane są raz na rok powoli przechodzą do lamusa, wypierane przez zaawansowane rozwiązania oferujące wsparcie online praktycznie przez cały czas. Jednym z takich rozwiązań jest nawigacja w Peugeocie 2008. Oferuje ona łączność online i dzięki usłudze TomTom Traffic bardzo sprawnie pokazuje ewentualne opóźnienia na trasie spowodowane korkami. Potrafi dość szybko i trafnie określić objazd, odpowiednio skorygować trasę lub pokazać, jakie będzie szacunkowe opóźnienie.

Oczywiście sprawność działania, trafność i płynność zmian nie jest na takim poziomie, jak usługi Google’a, ale podczas kilkudniowego testu nie miałem problemów i chętnie korzystałem z wbudowanej nawigacji. Owszem, aktualność tras nie było najwyższych lotów, bowiem nie rozpoznawała wielu zmian w organizacji ruchu spowodowanych modyfikacją trasy S7, ale to cecha wspólna niemal wszystkich nawigacji samochodowych, oferowanych seryjnie. Tutaj cudów nie ma i nie możemy liczyć na aktualizacje „na żywo”.

Pakiet systemów wsparcia kierowcy

Peugeot 2008 jest wyposażony w wiele ciekawych technologii pokładowych i systemów wspomagania prowadzenia. Nie są to co prawda technologie tak zaawansowane, jak np. w Volkswagenie czy Mercedesie, ale znacząco zwiększają one poziom bezpieczeństwa podczas manewrowania i umożliwiają szybszą ocenę sytuacji oraz reagowanie z większym wyprzedzeniem na to, co dzieje się na drodze.

W pakiecie Peugeot Drive Assist Plus możemy skorzystać nawet z jazdy półautonomicznej, oczywiście z pełną kontrolą ze strony kierowcy. W skład całego systemu wchodzi m.in. aktywny asystent monitorowania pasa ruchu, adaptacyjny tempomat z funkcją Start&Stop, który automatycznie dostosowuje prędkość jazdy do auta poprzedzającego, jest w stanie się zatrzymać, wyłączyć silnik, a następnie go uruchomić i samodzielnie ruszyć. System ten korzysta z radaru w przednim zderzaku oraz kamery umieszczonej w górnej części szyby czołowej.

Przydatne mogą okazać się również tryby jazdy z pakietu Advanced Grip Control. Co prawda auto nie ma napędu na cztery koła, ale po zastosowaniu odpowiedniego trybu jazdy, możliwa jest sprawna i wydajna jazda np. po nieutwardzonym podłożu, piasku, śniegu czy błocie. Podczas zjazdów przydatny okaże się asystent zjazdu Hill Assist Descend Control. Autem nie zapuszczałem się w ciężki teren, ale leśna droga po deszczu nie była problemem, podczas gdy ten sam przejazd bez włączonego odpowiedniego trybu był bardzo trudny, nerwowy i „szarpany”. Jasne, tryby jazdy nie zastąpią dodatkowej osi napędzanej, ale pomogą pokonać lekki teren. W końcu czasem warto wykorzystać nieco większy prześwit.

Auto posiada również system aktywnego monitorowania martwego pola, system aktywnego awaryjnego hamowania w razie wykrycia przeszkody (Active Safety Brake), alarm o zbliżającej się przeszkodzie np. zbyt małej odległości od auta poprzedzającego, automatyczne światła drogowe oraz pakiet automatycznego parkowania, który całkowicie wyręcza kierowcę z obowiązki parkowania np. równoległego lub prostopadłego. Asystent parkowania działa bardzo sprawnie i dokładnie, a manewry wykonywane są dość szybko.

Podsumowanie

Peugeot 2008 z powodzeniem może pełnić rolę pełnoprawnego samochodu miejskiego z ambicjami auta w (bardzo) lekki teren np. na dojazdy na działkę, piknik itp. Ma mnóstwo systemów wsparcia kierowcy, które nie tylko poprawiają bezpieczeństwo, ale zdecydowanie wpływają na komfort jazdy. Cena testowanego egzemplarza w odmianie Allure zaczyna się od poziomu 93 200 złotych.