Pierwsza jazda BMW 545e: nowy napęd i funkcje Connectivity z nową aplikacją my BMW

Jakiś czas temu miałem okazję przejechać się prototypową jeszcze wersją modelu BMW Serii 5 w odmianie hybrydowej 545e. Do dziś obowiązywało mnie embargo na wrażenia z jazdy. Przy okazji poznałem kilka nowych funkcji ConnectedDrive. Wspomnę także o nowej aplikacji mobilnej my BMW, która już wkrótce pojawi się w Polsce i zaoferuje ciekawe funkcje.

BMW 545e

Podczas BMW Electric Days miałem okazję sprawdzić niemal wszystkie zelektryfikowane modele bawarskiej marki. Oprócz tego mogłem przejechać się przedprodukcyjną odmianą 545e, która wejdzie do sprzedaży w okolicach listopada tego roku. Jako jeden z pierwszych dziennikarzy w Polsce mogłem na własnej skórze poczuć, jak mocny napęd hybrydowy działa na dużą niemiecką limuzynę o sportowych aspiracjach. Jedno jest pewne. Wybierając pakiet M nie będziemy mieć powodów do wstydu, bowiem oferowane przez auto systemowe 394 KM naprawdę daje sportowe emocje.

Obecnie oferowana odmiana 530e, oferująca 292 KM zostanie wkrótce wzbogacona o wersję 545e, która zaoferuje aż 394 KM oraz 600 Nm. Jest to moc systemowa, wynikająca ze współpracy silnika spalinowego 3.0 R6 o mocy 286 KM z silnikiem elektrycznym, który generuje 109 KM oraz 265 Nm. Ze względu na fakt, że jest to hybryda z mocnym silnikiem elektrycznym, osiągi, a raczej wrażenia z przyrostu mocy są rewelacyjne. Silnik elektryczny pełni rolę „dopalacza”, dzięki czemu każde wciśnięcie pedału gazu jest odczuwalne natychmiast, a wielka i ciężka limuzyna niemal katapultuje się i rwie do przodu bez żadnych kompleksów. Oczywiście najlepsze wrażenia mamy wtedy, gdy akumulatory są naładowane, ale nawet po ich całkowitym rozładowaniu silnik elektryczny korzysta z „tajemniczej” rezerwy i stara się pomóc w podtrzymywaniu świetnych parametrów pracy całego układu.

Bateria ma pojemność 12 kWh i wystarcza, aby w spokojnym tempie przejechać na samej elektryczności około 50 km. Przy spokojnej jeździe auto zużyje około 20 kWh /100km, ale ze względu na fakt, że na napędzie elektrycznym możemy jechać z prędkościami nawet 140 km/h, zużycie energii może być o wiele wyższe. Nie zmienia to jednak faktu, że taka hybryda plug-in sprawdzi się w mieście np. do dojazdów do pracy, oczywiście pod warunkiem, że będziemy mieć gdzie ją ładować i takie ładowanie będzie opłacalne np. prąd generowany z paneli, taryfa nocna itp. W innym przypadku rzadko kiedy będziemy mieć okazję wykorzystać pełny potencjał napędu.

Jak prowadzi się BMW 545e? Rewelacyjnie! Przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje 4,7 sekundy, a prędkość maksymalna została ograniczona do 250 km/h. Miałem tylko jedną uwagę. Otóż podczas dynamicznej jazdy po zakrętach, miałem wrażenie, że auto cierpi na lekką nadwagę. Nie jest to wielki problem, ale czuć było delikatną niestabilność. Trudno to dokładnie ocenić po pokonaniu niespełna 100 kilometrów trasy testowej, być może było to mylne wrażenie, ale waga z pewnością ucierpiała. Odmiana 530e, waży około 1900 kg. Czy 545e przekroczył granicę dwóch ton? Niestety nie udało mi się znaleźć danych na ten temat. Tak czy inaczej, BMW 545e to genialna odmiana tego modelu, dająca zarówno mnóstwo frajdy z jazdy, ogromną ilość komfortu, ale i zalążek ekonomii, choć kupując BMW Serii 5 raczej nie jest to główny argument. Tu liczy się wydajność, a możliwość przejechania kilkudziesięciu kilometrów na samym prądzie np. po naładowaniu baterii w pracy, to miły dodatek.

Nowe funkcje BMW Connected oraz Connected Drive

Przy okazji odświeżonego modelu BMW Serii 5, pojawiły się nowe funkcje BMW Connected oraz Connected Drive, które wcześniej wskoczyły do wyposażenia m.in. Serii 7. Jest tego naprawdę mnóstwo i będąc na prezentacji w Monachium, mogłem sprawdzić, jak działają funkcje i dodatki, których długo nie zobaczymy w Polsce. Zacznijmy jednak od udoskonalonej nawigacji.

Nowy system map oparty jest na chmurze i ma znacznie poprawioną wydajność. Obliczanie trasy jest precyzyjne i działa w oparciu m.in. o dane nt. ruchu w czasie rzeczywistym. Trasa jest opracowywana z zastosowaniem podejścia przewidującego, co oznacza, że zbliżający się ruch na całej trasie jest uwzględniany przy obliczaniu spodziewanego czasu przyjazdu. Pełne dane o ruchu są teraz dostępne również dla mniejszych dróg. Ostrzeżenia o zagrożeniach przesyłane online z chmury są teraz jeszcze trafniejsze i szybsze. Te ulepszenia pomagają uzyskać bardzo dokładne oszacowanie czasu przybycia i ulepszone prowadzenie po trasie.

Oprócz wydajności systemu ulepszono również funkcję wprowadzania celu, która pozwala kierowcy wprowadzić dowolne słowo. Wyniki wyszukiwania są sortowane według trafności. Alternatywnie, cel podróży można wprowadzić w dowolnym momencie po prostu za pomocą sterowania głosowego. Ponadto punkty szczególne (POI) na trasie są szczegółowo opisane, łącznie z recenzjami, godzinami otwarcia i zdjęciami. Przypomina Wam to coś? Tak, Mapy Google. Dobrze jest wzorować się na najlepszych, choć oczywiście i na ten temat zdania są podzielone.

Mapy BMW są również w stanie zapewnić jeszcze skuteczniejszą pomoc, gdy kierowcy szukają miejsca parkingowego w pobliżu miejsca docelowego dzięki Connected Parking. Kiedy kierowcy ustawiają miejsce docelowe w systemie nawigacyjnym, otrzymują informację o sytuacji parkingowej w miejscu docelowym i przewidywany czas przybycia. Tuż przed przyjazdem kierowca otrzymuje informację o najbliższym parkingu wielopoziomowym oraz proponowanych trasach, które dają szczególnie dużą szansę na znalezienie miejsca parkingowego w pobliżu celu. Znane usługi Informacje o parkowaniu na ulicy i usługi ParkNow zostały włączone do funkcji map BMW. Co jeszcze?

Jest tego mnóstwo. Warto wspomnieć m.in. o obecności BMW Live Cockpit Plus już w standardowym wyposażeniu, jest także pełna obsługa aplikacji BMW Connected App, a zaraz pojawi się zmiana na my BMW (o tym za chwilę), opcjonalnie będzie dostępny także BMW Live Cockpit Professional z ekranem o przekątnej 12,3 cala i rozszerzonymi funkcjami tj. jak widok 3D itp. Ekran przed oczami kierowcy również może mieć przekątną 12,3 cala. Jest także BMW Intelligent Personal Assistant, czyli asystent głosowy, który wywoływany jest przez komendę „Hey BMW”. Znajome, prawda?

Na uwagę zasługuje również BMW eDrive Zone. Co to takiego? Nowa usługa pozwala na pełne wykorzystania potencjału modeli hybrydowych typu plug-in do lokalnie bezemisyjnej jazdy z optymalnym efektem. Ta funkcja automatycznie przełącza się na całkowicie elektryczny tryb pracy, gdy tylko samochód wjedzie do wybranych obszarów miejskich, takich jak „zielone strefy”. Usługa BMW eDrive Zone wykorzystuje technologię geofencingu opartą na GPS do wykrywania wyznaczonych obszarów tego rodzaju. Do tej pory strefy BMW eDrive zostały przeznaczone dla 58 miast i regionów w Niemczech, a także dla około 20 innych miast w Europie. W Polsce? No cóż, na chwilę obecną nie są mi znane strefy tego typu, ale mam nadzieję, że będzie możliwość samodzielnego dodania takiej strefy do systemu. W sumie to nic trudnego, aby np. określić obszar np. w centrum miasta, w której auto samodzielnie przełączałoby się w tryb elektryczny, a po wyjechaniu włączało tryb hybrydowy lub ładowania baterii.

Nowa aplikacja my BMW

Jakiś czas temu sprawdzałem aplikację BMW Connected, która spisywała się dobrze, ale na dobrą sprawę nie wyróżniała się niczym szczególnym. Nowa aplikacja my BMW już działa w kilku krajach, a w Polsce ma być dostępna jeszcze w tym roku. Co nowego zaoferuje?

Aplikacja doczeka się przede wszystkim nowej oprawy graficznej, czytelnego interfejsu i bezpośredniego dostępu do usług serwisowych. Teraz wszystkie usługi zostaną zebrane w jednym miejscu, zgrupowane w specjalnej zakładce włącznie z umawianiem się na wizytę serwisową z poziomu aplikacji). Zgodnie z ostatnią strategią BMW związaną z dynamicznym rozwojem aut zelektryfikowanych, znacznie rozbudowane będą funkcje przeznaczone dla hybryd plug-in i modeli w pełni elektrycznych. Mowa m.in. o mapach zasięgu, dostępnych ładowarkach, możliwości planowania ładowania w konkretnych ramach czasowych itp.

W nowej odsłonie aplikacji wygodniejsze będzie również korzystanie z map i nawigacji (np. wygodna lokalizacja pojazdu, udostępnianie do My BMW tras bezpośrednio z Google Maps) itp. Ciekwostką będzie także możliwość korzystania z kamer zainstalowanych w samochodzie by np. zdalnie włączyć podgląd z wybranej kamery lub też obejrzeć widok 360 stopni dzięki funkcji Remote 3D View.