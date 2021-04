Płatność kartą bez PIN-u wkrótce do 200 złotych. Zmiana możliwa jeszcze w tym roku

Udostępnij:

Limit zbliżeniowych płatności kartą, w ramach którego nie jest konieczne podawanie PIN-u, najpewniej jeszcze w tym roku zostanie podniesiony ze 100 do 200 złotych – donosi serwis cashless.pl. Opiera się co prawda na nieoficjalnych informacjach, ale ponieważ sam odnosi się do faktu publikacji tej wiadomości w prima aprilis, raczej nie robi sobie żartów ze swoich czytelników. Oficjalne potwierdzenie ma zostać opublikowane jutro.

Planowane podniesienie do 200 złotych limitu zbliżeniowych transakcji kartą, które nie wymagają potwierdzenia PIN-em, ma być efektem porozumienia podpisanego już rzekomo przez firmy Mastercard, Visa, banki zrzeszone w Związku Banków Polskich oraz operatorów terminali płatniczych. Oficjalnie termin wprowadzenia zmiany nie został jeszcze podany, ale mówi się, że limit zwiększy się jeszcze w tym roku.

Opisywana zmiana limitu płatności bez PIN-u ze 100 na 200 złotych to nie tylko zwiększenie wygody klientów. Zyskają na tym głównie sprzedawcy; jak ustalił cashless.pl, taki ruch pozwoli aż 200 tys. przedsiębiorców stosować wyłącznie "soft POS-y", czyli przyjmować płatności kartami z wykorzystaniem smartfona z czujnikiem zbliżeniowym.

W tym przypadku nie ma bowiem możliwości potwierdzania transakcji PIN-em. Jak wynika ze statystyk, dzięki podniesieniu limitu płatności bez kodu do 200 złotych, znakomita większość transakcji kartami w małych sklepach czy punktach usługowych będzie mogła być wykonywana w ten sposób. Warto przypomnieć, że obecny limit w wysokości 100 złotych został wprowadzony stosunkowo niedawno, bo w marcu 2020 roku.

Warto zaznaczyć, że choć mamy dziś prima aprilis, podawana informacja wydaje się być prawdziwa. Serwis cashless.pl sam bowiem zwraca uwagę, że pierwotnie wiadomość o planowanym zwiększeniu limitu płatności bez PIN-u miała zostać oficjalnie podana dzisiaj, ale decyzją fundacji Polska Bezgotówkowa termin przełożono na 2 kwietnia 2021 roku – właśnie w obawie przed wątpliwościami klientów z uwagi na datę ogłoszenia.