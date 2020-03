PlayStation 5 i Xbox Series X. AMD komentuje swój udział w projektach

W następnej generacji konsol walczyć ze sobą będą Sony i Microsoft, PlayStation 5 i Xbox Series X. Jednak niezależnie od wyniku tej rywalizacji, zwycięzcą będzie AMD, które produkuje APU, a więc GPU i CPU dla obydwu sprzętów.

5 marca 2020 odbędzie się AMD Financial Day, w trakcie którego mogą paść nowe informacje na temat architektury obydwu konsol. Tymczasem w sieci pojawiło się nagranie, w którym Product Manager działu kart graficznych w AMD komentuje udział firmy w projektach związanych z PS5 oraz nowym Xboksem.

W trakcie sesji Q&A z AMD, Mithun Chandrasekhar poruszył temat konsol nowej generacji, o które był zapytany. Pracownik firmy potwierdził, że zarówno PlayStation 5, jak i Xbox Series X będą oparte na architekturze RDNA 2. Jedną z jej kluczowych cech, jaką podkreślił Chandresakhar, jest sprzętowa obsługa ray-tracingu, która znajdzie się w obydwu tych konsolach.

Słowa te są szczególnie ważne cześniej pojawiły się wątpliwości, czy PS5 będzie obsługiwać ray-tracing sprzętowo. To stwierdzenie Product Managera AMD zdaje się je kategorycznie rozwiewać.

Obydwie konsole, zarówno produkt Sony, jak i Microsoftu, będą więc różnić się od siebie liczbą TFLOPs oraz przepustowością pamięci, a także ewentualnie jakimiś niuansami w mikroarchitekturze. Zarówno PS5, jak i Xbox Series X powinny jednak zapewniać ray-tracing na zbliżonym poziomie.

