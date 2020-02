PlayStation 5 z dyskiem SSD o pojemności 2 TB, produkcji Samsunga – czyli kolejne pogłoski

Udostępnij:

Premiera PlayStation 5 już pod koniec tego roku, a nadal nie poznaliśmy zbyt wielu szczegółów technicznych. Jedną z pewnych kwestii jest dysk SSD, ale nie znamy jego specyfikacji. Tymczasem, według najświeższych plotek, jego pojemność ma wynosić 2 TB.

PlayStation 5 już wkrótce zadebiutuje na rynku, a Sony nadal nie ogłasza żadnej imprezy przedstawiającej konsolę nowej generacji. Oficjalnie wiadomo niewiele, ale internet aż huczy od plotek. Można przyjąć, że co najmniej część z nich jest prawdziwa, a to z kolei rozpala wyobraźnię. Tak, jak w przypadku spekulacji na temat dysku.

Co ciekawe, źródła podają nie tylko pojemność dysku, 2 TB, ale także producenta, którym będzie ponoć Samsung. Koreańska spółka miałaby dostarczyć Sony ekonomiczne dyski model 980 QVO, zbudowane na kościach typu QLC. Nie zapowiadają się one, delikatnie mówiąc, na konstrukcję najwyższych lotów, ale powinny pomóc w utrzymaniu kosztów na przyzwoitym poziomie. Aby PS5 kosztowało nie więcej niż 500 dol., w co podobno celują inżynierowie.

2 TB szybkiej pamięci flash na pierwszy rzut oka mogą brzmieć spektakularnie, jednak najnowsze gry wymagają coraz większej ilości wolnego miejsca na dysku. Przykładowo, dla Call of Duty: Modern Warfare z 2019 roku twórcy rekomendują 175 GB pamięci masowej. Sama gra co prawda zajmuje mniej, ale są jeszcze pliki tymczasowe. Natomiast Read Dead Redemption 2 faktycznie pochłania ponad 100 GB. Kilka takich produkcji i robi się ciasno.

Inna sprawa, że 2 TB to nawet w przypadku zastosowania kości QLC raczej maksimum możliwości przy sprzęcie skierowanym do odbiorcy masowego. I tak, chodzi oczywiście o koszty.