Polacy mają narzędzie do wykrywania skarbów. Pomoże im sztuczna inteligencja

Rodzimi naukowcy jako pierwsi na świecie użyją sztucznej inteligencji do wykrywania dawnych osad, cmentarzy i tym podobnych miejsc, które mogą być obfite w cenne znaleziska.

Piotr Wroniecki z Uniwersytetu Warszawskiego przekonuje, że "wbrew obiegowej opinii" w Polsce nie brakuje skarbów do odkrycia. Zdaniem archeologa ślady dawnych ludów kryją się w ziemi, jednak problemem jest ich zauważanie. Mimo dostępnych danych ludzkie oko działa zbyt schematycznie i subiektywnie.

Dlatego do akcji musi wkroczyć sztuczna inteligencja. Polscy naukowcy chcą ją zasypać "terabajtami zobrazowań satelitarnych".

Od kilku dekad na potrzeby archeologii naukowcy analizują te obrazy, ale zdjęcia przeglądają ludzie. Zajmuje to bardzo dużo czasu. Dodatkowo ludzie patrzą na nie w sposób subiektywny. Dlatego wielokrotnie przegapiają na nich dawne ślady po działalności człowieka. Liczymy, że sztuczna inteligencja będzie w stanie w sposób szybki, sprawny i zobiektywizowany je oznaczać - mówi w rozmowie z PAP archeolog.

Przewagą sztucznej inteligencji ma być skuteczniejsze skupienie się na tzw. wyróżnikach roślinnych. W miejscach, gdzie mogą kryć się ślady dawnej obecności człowieka, roślinność rośnie nieco inaczej. To właśnie takich "plam" szukać będzie system, a gdy je wychwyci, wyznaczy i przeniesie je na mapy.

- Ręczne wykonanie takiej pracy zajęłoby nam tygodnie, a może miesiące, w zależności od obszaru. Sztuczna sieć neuronowa zrobi to w kilka lub kilkanaście godzin dla setek tysięcy kilometrów kwadratowych - przekonuje Wroniecki.

Dzięki temu na badany teren będzie można spojrzeć dużo szerzej. W rozmowie z PAP naukowiec prognozuje, że dzięki temu dostrzeże się nie same osady, ale także to, co mogło występować obok i wokół nich.

- Możemy spodziewać się bardzo dużego przyrostu danych - nawet większego, niż w momencie, gdy kilka dekad temat na szerszą skalę zaczęto korzystać z zobrazowań satelitarnych - podsumowuje projekt.