Polacy uwielbiają Xiaomi. Chińska marka nowym liderem rynku smartfonów

Udostępnij:

Analitycy z firmy IDC opublikowali ranking dla rynku smartfonów w Polsce za pierwszy kwartał 2020 roku. Z danych wynika, że w maju 2020 roku na pierwszym miejscu znalazła się firma Xiaomi z wynikiem 31,6 proc. Dane IDC informują, ile smartfonów zostało dostarczonych do sklepów w Polsce.

Xiaomi zajmuje pierwsze miejsce na rynku według metodologii firmy analitycznej IDC. Z wynikiem 31,6 proc. prześciga konkurencję ze strony Samsunga. W ostatnim kwartale 2019 roku to koreańska firma stanowiła numer jeden wedle tego raportu.

Samsung spada natomiast na trzecie miejsce, a na fotelu wicelidera znajduje się Huawei. Ta z kolei firma dostarczyła 26,8 proc. smartfonów na rynek. Koreański koncern kolejny kwartał z rzędu spada w tym rankingu pod względem procentowym i dostarcza 22,3 proc. urządzeń.

Dziękuję naszym wszystkim fanom, klientom, partnerom oraz całemu zespołowi Xiaomi w Polsce. To dzięki Wam, po niecałych czterech latach od oficjalnego pojawienia się w Polsce, zdobyliśmy pierwsze miejsce i mamy największy udział w rynku smartfonów. Obiecuję, że będziemy nadal wprowadzali kolejne niesamowite produkty – powiedział Tony Chen, General Manager w regionie CEE & Nordic.

Na czwartym i piątym miejscu od 3 kwartałów niezmiennie znajdują się kolejno Apple i Motorola. Według rankingu IDC, w ciągu roku Xiaomi w Polsce wzrosło z poziomu około 5 proc. (4 miejsce) urządzeń dostarczanych na rynek, do 31,6 proc. Co to właściwie oznacza? Metodologia IDC nie przekłada się dokładnie na ilość smartfonów obecnych u klientów. Ilość dostaw sugeruje nam jednak, które firmy zaliczają największe wzrosty sprzedaży.

Według rankingu firmy Canalys Samsung liderem, Xiaomi tuż za nim

Inną metodologią kieruje się firma Canalys, która dzień wcześniej opublikowała swój raport. Wedle tych informacji, koreańska firma zajmuje fotel lidera z udziałem 28 proc. urządzeń na rynku. Różnica jest jednak nieznaczna, bo Xiaomi posiada zaledwie 1 proc. mniej smartfonów w sprzedaży. Na co należy zwrócić uwagę, to porównanie wyników rok do roku.

W pierwszym kwartale 2019 roku Samsung posiadał 26 proc. więcej urządzeń, niż teraz. Koreańska firma zaliczyła spory spadek. Xiaomi natomiast rośnie o niebywałe 223 proc. w stosunku do poprzedniego roku. Jest również jedyną firmą w całym top 5 (Huawei, Apple, Lenovo), której ilość urządzeń na polskim rynku wzrosła.