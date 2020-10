Polska korrida: krótki poradnik o tym, jak wkurzyć Polaka

Udostępnij:

W hiszpańskiej korridzie byka drażni się czerwoną płachtą. Choć to nieprawda, zwykło się sądzić, że zwierzęta te są szczególnie wrażliwe na kolor czerwony. Polak tymczasem okazuje się wrażliwy na gradienty. Tak na naszych oczach rodzi się korrida polska.

Byka wprawdzie nie ma, ale jest wspomniany Polak. Jeden warunek: musi mieć byczy temperament i oczywiście wrodzoną zdolność do robienia trzody.

Nie ma także czerwonej płachty, jest jednak gradientowa grafika. A konkretniej nowa ikonka Facebook Messengera, która zamiast być jednorodnie błękitną, fikuśnie przechodzi z właśnie błękitu, poprzez fiolet i aż do czerwieni.

Czy komuś się taka estetyka podoba, czy nie, to insza inszość. Fakt jest, że społecznościowy gigant ogłosił, iż chce w ten sposób akcentować przenikalność swych usług i zacieśnienie integracji z serwisem Instagram, skądinąd od wieków mającym ikonkę gradientową. Spoko – wszędobylski flat design zaczynał już być nudny jak mecze Ekstraklasy.

Tylko, ktoś w Menlo Park niestety zapomniał, że jest taki 38-milionowy grajdół nad Wisłą, gdzie wszystko się kojarzy. I nieświadomie machnął płachtą.

Na marginesie: w kraju, gdzie dopatrywano się skłonności homoseksualnych u Teletubisia można było to przewidzieć, ale też śmiem wątpić, czy Zuckerberg ogląda TVP.

To jest flaga ruchu LGBT

Do sedna. W sobie tylko znany sposób nasi światli i światowi rodacy wydedukowali, że gradientowa ikonka to na pewno... manifest środowisk LGBT. Ponownie – było do przewidzenia, jako że właściwa, sześcioelementowa flaga LGBT jest często mylona z siedmioelementową flagą masonów lub tęczą biblijną lub tzw. flagą spółdzielczości. Tak czy inaczej, mleko się rozlało płachta zatrzepotała na wietrze.

Wściekli Polacy ruszyli w szaleńczym ataku na sekcję komentarzy Messengera; wyzywać Facebooka od najgorszych i płakać na osławione homolobby. I cyk, mamy swoją własną korridę. Kwestią otwartą pozostaje tylko, czy bardziej potrzebny jest psycholog czy lekarz okulista.

