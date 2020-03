PornHub wspomoże Włochy w kwarantannie – pomoc finansowa i darmowe konta

PornHub raz jeszcze udowadnia, że na marketingu zna się jak mało kto, a jednocześnie jest marką, która usiłuje odrzucić charakterystyczny dla reprezentowanej branży izolacjonizm. Spółka MindGeek, do której należy rzeczony serwis, zadeklarowała pomoc objętym kwarantannom Włochom, i będzie realizować ją zarówno w mikro-, jak i makroskali.

"Forza Italia, kochamy was" – pisze PornHub w ogłoszeniu, w którym deklaruje wsparcie walki z koronawirusem we Włoszech. Tam, nawiasem mówiąc, pandemia istotnie zbiera żniwo. 12 marca władze raportowały ponad 10 tys. zakażonych i nie mniej niż 631 przypadków śmiertelnych.

Co następuje, pornograficzny potentat złożył dwie deklaracje. Po pierwsze, aby zamanifestować chęć nakłonienia ludzi do pozostania w domach, aż do 3 kwietnia 2020 r. udostępni wszystkim mieszkańcom Włoch darmowe konto premium. Po drugie, co nawet ważniejsze, część zysków przekaże władzom na poczet walki z wirusem SARS-CoV-2.

Pornhub is donating its March proceeds from Modelhub to support Italy during this unfortunate time (model earnings will remain untouched). Italy will also have free access to Pornhub Premium throughout the month. Forza Italia, we love you! 🧡 pic.twitter.com/DD0nYDyrJ4