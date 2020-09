Poszukujesz sprzętu na ostatnią chwilę? Zobacz nasz ranking!

Udostępnij:

Powrót do szkoły oraz zbliżający się rok akademicki to świetna okazja do uzupełnienia swojej wyprawki technologicznej o nowy sprzęt. Laptop, komputer, drukarka czy monitor z pewnością przydadzą się w nadchodzących miesiącach, które mogą okazać się czasem spędzonym przed ekranem, na nauce zdalnej. Warto więc sprawdzić swój sprzęt i, w miarę potrzeb i możliwości, rozejrzeć się za nowym.

W przeglądzie znalazły się cztery kategorie z najbardziej potrzebnymi teraz urządzeniami - laptopy, komputery stacjonarne, monitory i urządzenia wielofunkcyjne. Sprzęty w tabeli zostały posortowane cenowo, od najtańszego do najdroższego, aby ułatwić znalezienie urządzenia w interesującym nas budżecie.

Ranking laptopów

Ranking urządzeń przydatnych w szkole i na uczelni otwieramy przeglądem laptopów. Lekkie i tanie notebooki sprawdzą się szczególnie w sytuacji, gdy szkoły wrócą do zajęć zdalnych (co w wielu miejscach już teraz się dzieje ze względu na panującą pandemię).

HUAWEI MateBook D14

W kategorii laptopów polecamy MateBooka D14 od Huawei z czterordzeniowym procesorem AMD Ryzen 5 3500U o taktowaniu 2.1 - 3.7 GHz. W środku znajdziemy także 8 GB pamięci RAM, dysk SSD 512 GB i kartę graficzną AMD Radeon Vega 8. Laptop posiada matową matrycę o przekątnej 14”. Całość waży 1,43 kg.

Modele w tej kategorii, na które warto zwrócić uwagę:

Ranking komputerów

O zaletach posiadania komputera stacjonarnego raczej nie trzeba nikogo przekonywać. W porównaniu do laptopów, stacjonarki mają zazwyczaj lepsze parametry w tej samej cenie. Można je także łatwo usprawnić w przyszłości wymieniając pojedyncze komponenty.

MSI Mag Meta 5

Porządny procesor AMD Ryzen 5 3600, karta graficzna NVIDIA GeForce GTX 1660 Super, 8 GB RAM-u i dysk 512 GB SSD – to właśnie MSI Mag Meta 5. Do tego unikalny system chłodzenia, boczny panel wykonany z hartowanego szkła oraz podświetlenie RGB.

Modele w tej kategorii, na które warto zwrócić uwagę:

Ranking monitorów

Porządny monitor jest niezbędny do pracy z komputerem stacjonarnym, a bywa także przydatny jako dodatkowy ekran do laptopa. Rozmiar ekranu powinien zależeć od odległości, jaka będzie nas od niego dzielić.

AOC C24G1

Jeżeli chodzi o monitory, naszą uwagę zwrócił model AOC C24G1 o zakrzywionym ekranie 24", 1920 x 1080px, VA. Częstotliwość odświeżania ekranu wynosi 144 Hz, czas reakcji matrycy to 1 ms. Monitor ma proporcje 16:9 i posiada złącza HDMI x2, DisplayPort x1, VGA x1, wyjście liniowe audio.

Modele w tej kategorii, na które warto zwrócić uwagę:

Ranking urządzeń wielofunkcyjnych

W czasach pracy i nauki zdalnej urządzenia wielofunkcyjne są niemalże niezbędne. Pozwolą na skanowanie dokumentów, drukowanie prac domowych oraz innych niezbędnych plików.

HP LaserJet Pro M28w

Wydajne urządzenie HP LaserJet Pro M28w pozwoli na czarnobiały wydruk w ilości 18 stron na minutę. Sprzęt umożliwia łatwe skanowanie dokumentów bezpośrednio do pliku PDF i wiadomości poczty elektronicznej za pomocą fabrycznie zainstalowanych aplikacji. Podajnik papieru ma pojemność 150 arkuszy, taca odbiorcza 100 arkuszy, a całe urządzenie waży 5,4 kg.

Modele w tej kategorii, na które warto zwrócić uwagę:

Partnerem materiału jest Media Expert.