Potrzebujesz nowego laptopa? Oto najnowszy ranking notebooków i ultrabooków na kwiecień 2020 roku

Siedząc ciągle w domu ze starym laptopem stwierdziłeś, że jest za wolny, nowe tytuły już na nim klatkują, a poza tym to chciałoby się po prostu mieć nową maszynę? Zakup może być pozornie utrudniony, ale od czego mamy Internet, a tam bez problemu możemy dokonać zakupu, bez wychodzenia z domu. Dla tych, którym tak jak mnie, znudził się już dotychczasowy sprzęt i poszukują nowego, mam świeży ranking komputerów przenośnych ze sklepu x-kom.

Zgodnie z dobroprogramową tradycją, przegląd podzielony został na trzy kategorie - notebooki, laptopy gamingowe i ultrabooki, dodatkowo pogrupowane cenowo. Dzięki temu będziecie mogli łatwo dotrzeć do interesującej was kategorii. Starałam się, aby kolejność w tabelach szła rosnąco, zgodnie z cenami. Dodatkowo, dla każdego przedziału, opisuję po jednym laptopie, aby łatwiej było się zorientować, jakie parametry możemy dostać we wskazanym budżecie.

Ranking notebooków

Żeby nie odbiegać od tradycji, jak zawsze zaczynamy od notebooków, które można uznać za najbardziej uniwersalne dla użytkowników potrzebujących maszyny do podstawowych zadań domowych i firmowych. Bardziej kosztowne modele poradzą sobie także z grami i bardziej wymagającym oprogramowaniem dla specjalistów.

Notebooki do 2000 zł

ASUS Transformer T101HA x5

Do 2000 złotych świetnym wyborem będzie lekki Asus z czterordzeniowym procesorem Intel Atom x5-Z8350 (od 1.44 GHz do 1.92 GHz, 2MB cache), 4 GB pamięci RAM i grafiką Intel HD Graphics. Ponieważ jest to sprzęt 2 w 1, możemy szybko zamienić go w tablet lub wrócić do opcji laptopa, zależnie od potrzeby.

Modele w tej grupie cenowej, na które warto zwrócić uwagę:

Notebooki do 3000 zł

Huawei MateBook D 15

Posiadając budżet do 3 tysięcy, idealnym wyborem będzie MateBook D 15. 8 GB pamięci w połączeniu z czterordzeniowym procesorem AMD Ryzen 5 3500U i grafiką AMD Radeon Vega 8 poradzi sobie z każdym postawionym mu w pracy biurowej wyzwaniem. Laptop wyposażony jest w wytrzymałą baterię, więc będzie odpowiadał także uczniom i studentom.

Modele w tej grupie cenowej, na które warto zwrócić uwagę:

Notebooki do 4000 zł

HP ProBook 450 G6

Polecany laptop w tej kategorii cenowej to HP ProBook z procesorem Intel Core i5 i 16 GB pamięci operacyjnej, z możliwością rozszerzenia do 32 GB. Matowy ekran IPS ma rozdzielczość FullHD. Za grafikę odpowiada układ Intel UHD Graphics 260 ze współdzieloną pamięcią, a waga całkowita laptopa to jedyne 1,91 kg.

Modele w tej grupie cenowej, na które warto zwrócić uwagę:

Notebooki do 5000 zł

LG GRAM 15Z990

Jeżeli chcemy wydać maksymalnie 5 tysięcy, możemy zastanowić się nad modelem LG GRAM, będący jednym z najlżejszych laptopów na rynku. W tej konfiguracji znajdziemy procesor Intel Core i5 z zegarem do 3,9 GHz. Wbudowana pamięć operacyjna to 8 GB (możemy zwiększyć ją do 16). Całość waży zaledwie 1099 gramów i bez problemów pracuje na baterii nawet do 21,5 godzin.

Modele w tej grupie cenowej, na które warto zwrócić uwagę:

Notebooki powyżej 5000 zł

MSI P65

Dla potrzebujących prawdziwego kombajna do zadań specjalnych, zdecydowanie możemy polecić MSI P65 z rewelacyjną kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX 2060 i procesorem Intel Core i-9. Laptop posiada 16 GB pamięci i 512 GB dysk. Nadal mało? Darmowe 3 miesiące subskrypcji Adobe Creative Cloud już powinny przekonać każdego.

Modele w tej grupie cenowej, na które warto zwrócić uwagę:

Ranking laptopów gamingowych

Z myślą o graczach została stworzona następna kategoria. Laptopy gamingowe oferują najczęściej najbardziej wydajne podzespoły, lepsze chłodzenie (niezbędne przy wymagające tytułach), a czasami i przydatne dodatki. Sprzęt z tej kategorii zazwyczaj nie należy do lekkich, ale za to nie wymięknie przy nowych grach.

Laptopy gamingowe do 4000 zł

MSI GL65

Graczom posiadającym budżet do 4 tysięcy polecamy MSI Gl65. 15,6-calowy laptop gamingowy oferuje wszystko, czego mogą wymagać hardcorowi gracze. Mocny procesor Intel Core i5 9 generacji, do tego karta graficzna NVIDIA GeForce GTX 1650 i specjalnie zaprojektowany zestaw chłodzenia dadzą radę w każdej wirtualnej bitwie.

Modele w tej grupie cenowej, na które warto zwrócić uwagę:

Laptopy gamingowe do 5000 zł

Dell Inspiron G5

W tej kategorii cenowej przykładowy model to Dell Inspiron G5 z czterordzeniowym procesorem Intel Core i5-9300H z taktowaniem do 4,1 GHz, 16 GB,RAM-u z możliwości rozbudowy do 32 GB i dyskiem 256 GB. Grafika to NVIDIA GeForce GTX 1650. Cały laptop waży 2,7 kilograma.

Modele w tej grupie cenowej, na które warto zwrócić uwagę:

Laptopy gamingowe do 6000 zł

Asus ROG Zephyrus G

Proponowany komputer do gier w tej kategorii cenowej Asus ROG Zephyrus G, wyposażony jest w 4-rdzeniowy procesor AMD Ryzen 7 3750H, 24 GB pamięci operacyjnej i grafikę GeForce GTX 1660Ti w energooszczędnej wersji Max-Q. Dysk ma pojemność 512 GB i istnieje możliwość instalacji kolejnego. Całość waży zaledwie nieco ponad 2 kilogramy.

Modele w tej grupie cenowej, na które warto zwrócić uwagę:

Laptopy gamingowe powyżej 6000 zł

MSI GE65 Raider

Jeśli posiadasz budżet większy niż 6 tysięcy złotych, 15,6-calowy laptop gamingowy MSI GE65 Raider będzie idealnym wyborem. Sześciordzeniowy procesor Intel Core i7 z kartą GeForce RTX 2070 posiadającą technologię Ray Tracingu zapewnią komfortową rozgrywkę nawet w wymagających tytułach. A do tego wszystkiego pojemny dysk 1024 GB, żeby zmieścić każdą bibliotekę gier.

Modele w tej grupie cenowej, na które warto zwrócić uwagę:

Ranking ultrabooków

Na sam koniec zestawienie ultrabooków, czyli ulubionych komputerów cyfrowych nomadów, ze względu na ich niewielką masę ułatwiającą transport i długi czas pracy na baterii. Droższe ultrabooki często posiadają bardziej topową specyfikację, dzięki czemu poradzą sobie z bardziej obciążającymi zadaniami.

Ultrabooki do 3000 zł

Asus VivoBook S330FA

Bardzo lekki (zaledwie 1,25 kg), a przez to ultramobilny ASUS VivoBook S330FA idealnie sprawdzi się każdemu, kto posiada niewielki budżet, a potrzebuje łatwego w transporcie laptopa. W środku znajdziemy czterordzeniowy Intel Core i5 i 8 GB pamięci, które spokojnie wystarczą do codzienniej pracy.

Modele w tej grupie cenowej, na które warto zwrócić uwagę:

Ultrabooki do 4000 zł

Lenovo ThinkPad E490

W podanym przedziale cenowym zdecydowanie wyróżnia się solidnie wykonany ThinkPad E490 od Lenovo, z matową matrycą. W środku znajdziemy procesor Intel Core i5 ósmej generacji, z technologią Intel Turbo Boost 2 podnoszącą taktowanie zegarów, zwiększając natychmiast wydajność CPU. Do tego 16 GB pamięci i można ruszać do pracy.

Modele w tej grupie cenowej, na które warto zwrócić uwagę:

Ultrabooki do 5000 zł

Huawei Matebook 13

Propozycja w tym przedziale cenowym to ultrabook Matebook 13, w tym przypadku z procesorem Intel Core i5-8265U i kartą GeForce MX250. Sprzęt wyróżnia możliwość szybkiego doładowania. Piętnaście minut pod zasilaczem wystarczy, by zapewnić sobie kolejne 1,5 godziny pracy, co jest nie do przecenienia, kiedy biega się pomiędzy spotkaniami.

Modele w tej grupie cenowej, na które warto zwrócić uwagę:

Ultrabooki do 6000 zł

Asus Zenbook 14 UX434FLC

Spośród ultrabooków do 6 tysięcy złotych, ciekawą specyfikacją jest Asusowy Zenbook z Intel Core i7 i 16 GB pamięci operacyjnej (niestety bez możliwości rozszerzenia). Za grafikę odpowiada NVIDIA GeForce MX250, a pojemność dysku wynosi 1000 GB. Matryca jest matowa, o wielkości 14”, zaś sam laptop waży 1,22 kilograma.

Modele w tej grupie cenowej, na które warto zwrócić uwagę:

Ultrabooki powyżej 6000 zł

Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7

Powyżej sześciu tysięcy poleciłabym ThinkPada X1 Carbon 7 od Lenovo. Wykonany z włókna węglowego, uchodzi za jednego z najbardziej wytrzymałych laptopów, jednocześnie ważąc niewiele ponad kilogram. Producent obiecuje, że bateria wystarczy nawet na 18 godzin pracy, zaś matowa matryca jest wyjątkowo przyjemna dla oczu. Do tego wszystkiego wydajna specyfikacja z procesorem Intel Core i7 i 16 GB pamięci.

Modele w tej grupie cenowej, na które warto zwrócić uwagę:

