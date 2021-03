Premiera AMD Radeon RX 6700 XT, cena i dostępność potwierdzone. Kolejny hit od AMD?

Udostępnij:

Koniec plotek i domysłów. AMD na oficjalnej video-konferencji zapowiedziało kartę Radeon RX 6700 XT. Znamy szczegóły techniczne, cenę i co najważniejsze termin pojawienia się gotowych produktów w sklepach.

Do rodziny kart RX 6000 dołącza najbardziej wyczekiwany model RX 6700 XT. Karta wykorzystuje architekturę RDNA 2 i czerpie garściami z mocniejszych modeli. Mamy do dyspozycji 40 jednostek obliczeniowych, 96 MB super szybkiej pamięci podręcznej ostatniego poziomu o nazwie AMD Infinity Cache. Rdzeń pracuje z zegarem 2424 MHz a w trybie Boost może chwilowo osiągnąć 2581 MHz. Układ wspiera 12 GB pamięci GDDR6 na magistrali 192 bity. Warto wspomnieć tu rozwiązaniu o nazwie AMD Smart Access Memory, które to zwiększa wydajność przy połączeniu kart graficznych AMD Radeon RX 6000 z procesorami AMD Ryzen 5000 i wybranymi AMD Ryzen 3000 na płytach głównych z chipsetami z serii AMD 500. Funkcja ta zapewnia procesorom pełny dostęp do szybkiej pamięci graficznej GDDR6, dzięki czemu ogólna wydajność może wzrosnąć nawet o kilkanaście procent.

Karta dedykowana jest graczom, którym już rozdzielczość Full HD nie wystarcza. Naturalną rozdzielczością dla nowego modelu jest 1440p przy założonej bardzo wysokiej wydajności. Wewnętrzne testy potwierdzają wyniki w kilku tytułach: Assassin's Creed Valhalla - 82 kl/s, Borderlands 3 - 87 kl/s, Call of Duty: Black Ops - Cold War - 97 kl/s. Testy w Cyberpunk 2077 pokazały 71 kl/s. Karta może zaoferować znacznie wyższą wydajność od GeForce RTX 2080 Super i nawet dwukrotną w stosunku do GTX 1070 Ti!

Karty oficjalnie w sklepach powinny pojawić się 18 marca 2021. W przygotowaniu są modele współpracujących podmiotów takich jak ASUS, MSI, Gigabyte, Sapphire. Karty będzie można też zamawiać bezpośrednio u AMD za pośrednictwem strony www.amd.com. A teraz najważniejsze. Cena! Sugerowana przez AMD cena karty zaczyna się od 479 USD, co w przeliczeniu na złotówki i dodaniu podatku VAT powinno wynieść około 2250 PLN. Modele od partnerów mogą się różnić ceną.

Oczywiście wszystko zależy od mocy produkcyjnych zarówno AMD i firm partnerskich. Choć widząc co się dzieje z dostępnością i cenami kart Nvidii, można spodziewać się czarnego scenariusza. Czy tak będzie? Przekonamy się już 18 marca.