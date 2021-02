Premiera DS 4, czyli francuska awangarda i nowoczesne technologie

Udostępnij:

Niedawno miała premierę nowa francuska myśl techniczna, czyli DS 4. Francuska marka jest znana z niebanalnego stylu, ekscentrycznego wzornictwa, bardzo dobrej jakości wykończenia oraz klimatu premium nie tylko ze względu na cenę, ale i wykończenie. Najnowszy model to przedstawiciel segmentu C, skierowany do wymagających użytkowników. Co sobą reprezentuje i jakimi nowościami może zaskoczyć?

Rozszerzony wyświetlacz head-up i światła DS Matrix LED Vision

Jak na francuskiego kompakta, ilość innowacji i ciekawostek jest ogromna. Jasne, zapewne to wszystko odbije się na zaporowej cenie, która nawet jak na segment premium będzie odstraszać potencjalnych kupców, ale nie da się ukryć, że modele z logo DS nie są dla każdego. Zapewne od wirtualnej prezentacji do możliwości przejechania się francuską nowością minie sporo czasu, ale już teraz warto wiedzieć, na co się przygotować.

Przejdźmy zatem do rzeczy zaczynając od rozszerzonego wyświetlacza head-up, który w ofercie nosi nazwę DS Extended Head-Up Display. Jak sama nazwa wskazuje, jest to wyświetlacz przezierny na przedniej szybie pojazdu, który może wyświetlać o wiele więcej informacji, niż dotychczas znane rozwiązania. Oczywiście nie mówię o wyświetlaczach na wysuwanej płytce, bowiem coraz więcej producentów odchodzi od tego nieco archaicznego rozwiązania. Zdaniem producenta, cyfrowe informacje wyświetlane są na obrazie o przekątnej 21 cali w odległości 4 metrów przed samochodem. Sprawiają wrażenie, jakby znajdowały się bezpośrednio na drodze. Informacje mają być również interaktywne, a więc np. kierunek, w którym mamy jechać będzie niejako „narysowany” na drodze. To z pewnością bardzo imponujące rozwiązanie, ale czy nie będzie przeszkadzało? Z mojego doświadczenia wynika, że jazda nocą z przeładowanym informacjami wyświetlaczem head-up bywa rozpraszająca.

Kolejną ciekawostką i krokiem w kierunku rozwoju oświetlenia są reflektory DS Matrix LED Vision. To bardzo zaawansowany system łączący w sobie oświetlenie kierunkowe i matrycowe, który oczywiście dostosowuje się do warunków na drodze, kąta skrętu, prędkości i pogody. Co ciekawe, światła mogą pracować w jednym z kilku trybów tj. miasto, wieś, autostrada, zła pogoda i mgła. Wszystkim steruje system zintegrowany między innymi z nawigacją satelitarną, jak również z kamerą umieszczoną w górnej części przedniej szyby. Reflektory samodzielnie dostosowują swoją wiązkę światła na odległość do 300 metrów. Uzupełnieniem są lampy do jazdy dziennej składające się z dwóch rzędów diod LED.

System jazdy półautonomicznej DS Drive Assist 2.0

Żaden nowy model, który wkracza na rynek nie może być pozbawiony systemów wsparcia kierowcy w zakresie półautonomicznej jazdy. Tak samo jest z DS4, który dostał nowy system DS Drive Assist 2.0. Jak zapewnia producent, nowy pakiet systemów wsparcia kierowcy zwiększa możliwości autonomicznej jazdy dzięki połączeniu półautomatycznego systemu zmiany pasa, układu dostosowującego prędkość do zakrętów oraz systemu rozpoznawania znaków ograniczenia prędkości. System zbiera dane z czujników, radarów umieszczonych w każdym z rogów samochodu oraz kamery zainstalowanej za przednią szybą i analizuje drogę dostosowując w czasie rzeczywistym pozycję samochodu do otoczenia.

To wszystko, we współpracy ze wspomnianymi wyżej systemami, systemem Night Vision oraz Active Scan Suspension (system skanowania nawierzchni, który dostosowuje charakterystykę pracy zawieszenia do bieżących warunków) daje naprawdę imponujący zestaw systemów, których nie powstydziłby się samochód z segmentu aut luksusowych. Obawiam się, że większość z nich zapewne będzie w drogich pakietach opcjonalnego wyposażenia, ale jeśli spojrzymy na design, dołożymy do tego naprawdę wysoką jakość dotychczas oferowanych modeli, dostaniemy auto, które bez trudu może konkurować z przedstawicielami segmentu premium.